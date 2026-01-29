アヤックスvsオリンピアコス スタメン発表
[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](アムステルダム・アレナ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 48 ショーン・ステュア
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 10 オスカル・グロフ
FW 11 ミカ・ゴドツ
控え
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
GK 52 P. Reverson
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 30 アーロン・バウマン
DF 41 ジェラ・アルダース
DF 53 M. van der Lans
MF 28 キアン・フィツジム
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 25 ボウト・ベグホルスト
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
FW 66 P. Nash
監督
Fred Grim
[オリンピアコス]
先発
GK 88 K. Tzolakis
DF 3 フランシスコ・オルテガ
DF 5 ロレンツォ・ピローラ
DF 20 コスティーニャ
DF 45 パナギオティス・レトソス
MF 10 ジェルソン マルティンス
MF 23 Rodinei
MF 32 S. Hezze
MF 96 C. Mouzakitis
MF 99 メフディ・タレミ
FW 9 アユーブ エル カービ
控え
GK 31 N. Botis
GK 61 G. Kouraklis
DF 4 ジュリアン・ビアンコーネ
DF 6 A. Kalogeropoulos
DF 70 ブルーノ オニエマエチ
MF 8 Diogo Nascimento
MF 14 ダニ・ガルシア
MF 16 L. Scipioni
MF 22 シキーニョ
FW 27 ガブリエウ・ストレフェッザ
FW 56 ダニエル・ポデンセ
FW 80 S. Pnevmonidis
監督
ホセ・ルイス・メンディリバル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
