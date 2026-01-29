[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](アムステルダム・アレナ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 5 オーウェン・ワインダル

DF 15 ユーリ・バース

DF 37 ヨシプ・シュタロ

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 48 ショーン・ステュア

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 10 オスカル・グロフ

FW 11 ミカ・ゴドツ

控え

GK 12 ジョエリ・ヒールケンス

GK 52 P. Reverson

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 30 アーロン・バウマン

DF 41 ジェラ・アルダース

DF 53 M. van der Lans

MF 28 キアン・フィツジム

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 25 ボウト・ベグホルスト

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

FW 66 P. Nash

監督

Fred Grim

[オリンピアコス]

先発

GK 88 K. Tzolakis

DF 3 フランシスコ・オルテガ

DF 5 ロレンツォ・ピローラ

DF 20 コスティーニャ

DF 45 パナギオティス・レトソス

MF 10 ジェルソン マルティンス

MF 23 Rodinei

MF 32 S. Hezze

MF 96 C. Mouzakitis

MF 99 メフディ・タレミ

FW 9 アユーブ エル カービ

控え

GK 31 N. Botis

GK 61 G. Kouraklis

DF 4 ジュリアン・ビアンコーネ

DF 6 A. Kalogeropoulos

DF 70 ブルーノ オニエマエチ

MF 8 Diogo Nascimento

MF 14 ダニ・ガルシア

MF 16 L. Scipioni

MF 22 シキーニョ

FW 27 ガブリエウ・ストレフェッザ

FW 56 ダニエル・ポデンセ

FW 80 S. Pnevmonidis

監督

ホセ・ルイス・メンディリバル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります