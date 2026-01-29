PSVvsバイエルン スタメン発表
[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](フィリップス・スタディオン)
※29:00開始
<出場メンバー>
[PSV]
先発
GK 32 マチェイ・コバージュ
DF 4 A. Obispo
DF 8 セルジーニョ・デスト
DF 17 Mauro Júnior
DF 22 イェルディ・スハウテン
MF 5 イバン・ペリシッチ
MF 10 パウル・バナー
MF 23 ヨエイ・フェールマン
MF 27 デニス・マン
FW 20 フース・ティル
FW 34 イスマエル・サイバリ
控え
GK 24 N. Schiks
GK 51 T. Smolenaars
DF 2 アナス・サラーエディン
DF 6 R. Flamingo
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 39 A. Nagalo
MF 31 N. Fernandez
MF 50 N. Verkooijen
FW 11 C. Driouech
FW 19 E. Bajraktarević
監督
ボスペーター
[バイエルン]
先発
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 20 トム・ビショフ
DF 21 伊藤洋輝
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
控え
GK 1 マヌエル・ノイアー
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 23 サシャ・ブイ
DF 30 カシアノ・キアラ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 38 F. Chávez
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 9 ハリー・ケイン
FW 36 ウィズダム・マイク
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります