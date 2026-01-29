[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](フィリップス・スタディオン)

※29:00開始

<出場メンバー>

[PSV]

先発

GK 32 マチェイ・コバージュ

DF 4 A. Obispo

DF 8 セルジーニョ・デスト

DF 17 Mauro Júnior

DF 22 イェルディ・スハウテン

MF 5 イバン・ペリシッチ

MF 10 パウル・バナー

MF 23 ヨエイ・フェールマン

MF 27 デニス・マン

FW 20 フース・ティル

FW 34 イスマエル・サイバリ

控え

GK 24 N. Schiks

GK 51 T. Smolenaars

DF 2 アナス・サラーエディン

DF 6 R. Flamingo

DF 25 キリアン・シルディリア

DF 39 A. Nagalo

MF 31 N. Fernandez

MF 50 N. Verkooijen

FW 11 C. Driouech

FW 19 E. Bajraktarević

監督

ボスペーター

[バイエルン]

先発

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 20 トム・ビショフ

DF 21 伊藤洋輝

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 10 ジャマル・ムシアラ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 42 レナート・カール

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 11 ニコラス・ジャクソン

控え

GK 1 マヌエル・ノイアー

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 23 サシャ・ブイ

DF 30 カシアノ・キアラ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 38 F. Chávez

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 9 ハリー・ケイン

FW 36 ウィズダム・マイク

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります