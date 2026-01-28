¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¼íÌî±Ñ¹§¡¢¡ÈÈ¾Ç¯¤Ç9²¯±ß²Ô¤¤¤À¡É¥Ý¡¼¥«¡¼¥×¥í¤ÎÍý²òÉÔÇ½¤Ê¹ÔÆ°¤Ëº®Íð¡Ä¶¦±é¼Ô¤â¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡ª¡©¡×Âç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯
¡¡¥×¥í¤¬µÞ¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤¿ÁÛÄê³°¤¹¤®¤ë¡Èµ»¡É¤Ë¡¢¤¯¤é¤Ã¤¿·Ý¿Í¤ÏÂç¹²¤Æ¡£¥Ý¡¼¥«¡¼³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¡¦¤ß¤µ¤ï¤¬·Ý¿Í¤¿¤Á¤ò´°Á´¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼íÌî¤òº®Íð¤µ¤»¤¿¡ÈÈ¾Ç¯¤Ç9²¯±ß²Ô¤¤¤ÀÃË¡É¤Î¶ÄÅ·¹ÔÆ°
¡¡³Æ³¦¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª16Ì¾¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¡¢¡È·ÝÇ½³¦°ì¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯²¦¼Ô¡É¤ÎºÂ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö¾®äØÀéËpresents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC ¥·¡¼¥º¥ó2¡×¤ÎÂè7²ó¤¬1·î24Æü¤ËÊüÁ÷¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢À¤³¦Âç²ñ¤ÇÌó9²¯±ß¤ò¹Ó²Ô¤®¤·¤¿¥Ý¡¼¥«¡¼³¦Í¿ô¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¡¦¤ß¤µ¤ï¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¶ìÀïÃæ¡£»ÃÄê6°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦¶ÉÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ºÆ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¼íÌî±Ñ¹§¡£¥Ï¡¼¥È¤Ç³¨ÊÁ¤¬Â·¤Ã¤¿¡ÖKJ¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¼ê¤Ç¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤Æ¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë¤¬¥¹¥Ú¡¼¥É¤È¥À¥¤¥ä¤Î¡ÖKQ¡×¤Ç8000ÅÀ¤ò¾å¾è¤»¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾ì¤ÎÆ°¤¤ò²º¤ä¤«¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤ß¤µ¤ï¤¬¡¢¥À¥¤¥ä¤È¥Ï¡¼¥È¤Î¡ÖAQ¡×¤Ç¾®¹Í¤ÎËö¡¢3Ëü4000ÅÀ¤È¤¤¤¦ÆÃÂç¥Á¥Ã¥×¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¼íÌî¤¬¡Ö3Ëü4000¡È±ß¡É¡©¡×¤È¾®¥Ü¥±¤òÊü¤Á¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö±ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿Ä¾¸å¡¢¼íÌî¤Ï¡Ö¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡ª¡×¤È¥³¡¼¥ë¤òÁªÂò¡£¿·»³¤Ï¤³¤³¤ÇÅ±Âà¤·¡¢¤ß¤µ¤ï¤È¼íÌî¤Î2¿Í¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÊÂ¤ó¤À¤Î¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥É¤Î¡ÖA¡×¤È¥Ï¡¼¥È¤Î¡Ö8¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¡Ö2¡×¡£¤ß¤µ¤ï¤Ï¤³¤³¤Ç¥Ü¡¼¥É¤ò¸«¤ëÁ°¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡£¼íÌî¤Ï¡Ö¸«¤Ê¤¤¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡©¤Ê¤Ë¡©¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤¤±þÍÑÊÔ¡ª¡×¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë¡£ÊÌ¼¼¤Î´ÑÀï¼Ô¤«¤é¤â¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¾®¸¤·¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡ª¡×¡ÖËÜµ¤¤À¤ï¤³¤Î¿Í¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¡¼¥ó¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥É¤Î¡Ö3¡×¡£¤Ê¤ª¤â¤ß¤µ¤ï¤Ï¥Ü¡¼¥É¤ò¸«¤º¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¼íÌî¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇÂ³¤¡¢¤³¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¥Ü¡¼¥É¤Ø»ëÀþ¤òÍî¤È¤¹¤ß¤µ¤ï¡£¤½¤·¤Æ¥ê¥Ð¡¼¤Ï¥À¥¤¥ä¤Î¡Ö2¡×¡£¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤µ¤ï¤Ï¡¢2Ëü2200ÅÀ¤ò¾å¾è¤»¤·¤Æ¡¢¼Â¼Á¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¤ÎËÜµ¤¾¡Éé¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ê¡Ä»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤ÏÅú¤¨¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡Ä¡×¤ÈÒì¤¤Ê¤¬¤éÄ¹¹Í¤¹¤ë¼íÌî¡£¡Ö±Ñ¹§¤Á¤ã¤ó¥À¥á¤À¤è¡×¡Ö¤ä¤á¤È¤¡ª¡×¤È´ÑÀï¼Ô¤¬¼¡¡¹¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Õ¥©¡¼¥ë¥É¡£´ÑÀï¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤è¤¯¥ª¥ê¤¿¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Õ¥©¡¼¥ë¥É¡ª¡×¤ÈÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤¯¤½¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¥Á¥Ã¥×¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤ß¤µ¤ï¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ê¤É¤ó¤Ê¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸«¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¾®äØÀéËpresents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC¡¡³Æ³¦¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª16Ì¾¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¡¢¡È·ÝÇ½³¦°ì¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯²¦¼Ô¡É¤ÎºÂ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡£8Ì¾¤º¤Ä¤Î2Âî¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀï¤¦Í½Áª¡¢³ÆÂî¤Î¾å°Ì4Ì¾¤ÈÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿1Ì¾¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
