【Honda CB1000F トークセッション in TAMIYA TOKYO】 2月14日開催 会場：TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO 募集人数：20名（先着順）

タミヤはTAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYOにて、「Honda CB1000F トークセッション in TAMIYA TOKYO」を2月14日に開催する。20名の先着順で応募はこちらから行う。

本イベントは今春発売予定のタミヤの新製品「1/12オートバイシリーズ Honda CB1000F」の発表を記念したトークイベント。特別ゲストとして、元Hondaワークスレーサーで評論家の宮城光氏、Honda CB1000F開発責任者の原本貴之氏が登壇、タミヤ企画開発部・古谷隆久氏が司会を務める。

イベントでは開発者による、実車、模型それぞれの開発秘話やこだわりはもちろん、元Hondaワークスレーサー宮城光 氏の独自視点で”CB1000F”の魅力について解説する予定だ。

なお、イベントの開催に先駆け、1/28からTAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYOではHonda CB1000Fの実車、1/12 Honda CB1000Fのパーツを展示する。