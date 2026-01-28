竹野内豊、『ガス人間』で「眉毛全剃り」の “激変” ビジュ披露…和彫チラ見え「強面ヤクザ」役に集まる期待

1月27日、Netflixは、2026年に配信される作品を紹介するイベント「Next on Netflix 2026」を開催。今年配信が予定されている作品の情報を公開した。

なかでも注目されたのは、小栗旬主演の『ガス人間』シリーズ。蒼井優、広瀬すず、林遣都ら大物たちに加え、竹野内豊の出演も発表された。

「あわせて、キャラクターカットも公開されました。顔にあざのある広瀬すずさんなど、多くの衝撃的なカットのなかで、とくに目を引いたのが、竹野内豊さんです。

メインキャストの1人でヤクザ役を演じるという竹野内さんですが、公開された写真では、長髪をオールバックにし、眉毛は全剃り。腕には和彫もチラ見えしています。一見して竹野内さんだと見分けるのも難しい “激変” を見せ、SNSでは『誰だかわからなかった』という声も見られます」（芸能記者）

今作は、東宝の伝説的特撮映画『ガス人間第一号』を実写シリーズ作品としてリブートするもの。Netflixと東宝の初タッグ作品となり、エグゼクティブプロデューサー・脚本にヨン・サンホを迎えるなどグローバル色の強いものとなっている。

そんな大作に “衝撃的なビジュアル” で抜擢された竹野内。近年は役者としての評価がさらに高まっていると前出・芸能記者が指摘する。

「年齢を重ね、多くの経験を経たことで、映画『孤高の血』でもヤクザ組織の若頭役を演じ、パーマヘアに広島弁とこれまでの印象とは違った悪役を演じました。

一方、『義母と娘のブルース』（TBS系）では、娘を優しく温かく見守る父親役、『イチケイのカラス』（フジテレビ系）では自由奔放で型破りな刑事裁判官役と、“ゆるめ” の演技も好評です。イケオジの代名詞のような竹野内さんですが、強面から優男まで非常に振れ幅の広い演技力を持ち合わせています」（芸能記者）

今作では、どんなヤクザ役を見せてくれるのだろうか。