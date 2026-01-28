±ÊÀ¥Î÷¤¬¤¿¤³¤Á¤ã¤óÀ±¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤³¾Æ¤¤ò¡Èº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡É⁉¥Ä¥¢ー¤Ç²ó¤Ã¤¿¤´ÅöÃÏ¤ÎÈï¤êÊª»Ñ¤òÂ³¡¹¤ÈÈäÏª
¢£Ê¡²¬¸ø±éÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¤á¤ó¤¿¤¤¤³À±¿Í»Ñ¤âÈäÏª
¡ÚÆ°²è¡Û±ÊÀ¥Î÷¤Î¤¿¤³¤Á¤ã¤óÀ±¿Í¡õ¤á¤ó¤¿¤¤¤³À±¿Í»Ñ①～②
King ¡õ Prince¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢±ÊÀ¥Î÷¤¬¤¿¤³¤Á¤ã¤óÀ±¿Í¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
King ¡õ Prince¤Ï1·î25Æü¡¦26Æü¤ËÂçºå¡¦µþ¥»¥é¥Éー¥à¤Ë¤Æ¡ØKing & Prince DOME TOUR 2026 STARRING¡Ù¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸ø±é¸å¤Ë¤³¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âçºå¤È¤¤¤¨¤Ð¤¿¤³¾Æ¤¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤³¤ÎÈï¤êÊª¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤¿¤³¤Á¤ã¤óÀ±¿Í»Ñ¤Î±ÊÀ¥¤¬¡¢¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤¿¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Ë¤¿¤³¾Æ¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÆ°²è¡£
¡Ö´õË¾¤ÎµÖ¡×¤Î¡Ôº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¡ÔÄº¤¤Þ¤¹¡Õ¤Î²Î»ì¤Ë¤Î¤»¤Æ±ÊÀ¥¤¬¼êÅÏ¤·¡¢¹â¶¶¤¬¼õ¤±¼è¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾Ð¡Ë
±ÊÀ¥¤ÏÊ¡²¬¸ø±éÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¡¢¤á¤ó¤¿¤¤¤³¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤á¤ó¤¿¤¤¤³À±¿Í»Ñ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¤´ÅöÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈï¤êÊª»Ñ¤Ë´üÂÔ¡ª¡©