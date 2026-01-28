DF板倉滉、欧州CLリーグフェーズ最終節は欠場へ…ボルフスブルクが獲得打診もアヤックスが拒否と報道
アヤックスの日本代表DF板倉滉が負傷のため、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ最終節を欠場することとなった。オランダ版『ESPN』が伝えている。
28日に開催される欧州CLリーグフェーズ第8節でオリンピアコスをホームに迎えるアヤックス。2勝5敗の勝ち点6で予選敗退となる32位ながらも、最終節で勝利を収めると、他会場の結果次第でプレーオフ進出の可能性を残している。
エールディビジで首位PSVに勝ち点16差をつけられているチームにとって、欧州CLを一つでも勝ち上がるのは重要なミッション。しかし、オリンピアコス戦前日の記者会見でフレッド・フリム監督は、背中に痛みを抱える板倉が欠場すること伝えた。
「彼は今朝、体調が悪くてなかなか起き上がれなかったようだ。非常に残念なことだよ。彼をチームに加えたかったからね。滉は我々にとって非常に重要な存在だ。2つのポジションをこなせ、経験も豊富だからね」
また、板倉にはボルフスブルクが獲得の興味を示している。しかし、ESPNのタイス・ツバーガーマン記者は「アヤックスは彼を売却するつもりはないと明確に表明している。板倉選手もアヤックスでチャンスをつかみたいと考えており、移籍の可能性は低いだろう」とコメント。
そして、『テレグラフ』は「ボルフスブルクはアヤックス経営陣に獲得を打診したが、現時点で不可能であり、おそらく永久に不可能だと告げられた。アヤックスは日本代表選手を絶対に手放さないと決意している」と伝えたように今冬の移籍の可能性は低そうだ。
