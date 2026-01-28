卓球の日本一を決める「天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会」が、20日から25日にかけて東京体育館で開催され、女子シングルス決勝では張本美和（木下グループ）が早田ひな（日本生命）を下して初優勝を果たした。

3度目の決勝進出で悲願のタイトルをつかんだ17歳の快挙には、ライバルの中国メディアも反応し、その実力に警戒感を示している。

■2冠奪取の快挙を現地でも報道

世界ランキング日本人最上位として大会に臨んだ張本美は、3年連続の決勝進出を果たし、史上4人目の4連覇を狙う早田と対戦。過去2年はストレートで敗れていた相手に対し、第4ゲームまでに3－1とリード。終盤は早田の粘りに遭いながらも、フルゲームを制して初優勝を飾った。

この17歳の躍進に対し、中国メディア『捜狐』は27日付の記事で「17歳の2冠王が対戦相手を圧倒」と見出しを打ち、一般の部とジュニアの部での2冠達成を報道。

記事では、「17歳の天才卓球選手・張本美和の台頭は、中国女子代表に衝撃を与えている」とし、世界ランキング1位の孫穎莎と比較。「孫穎莎の同時期をはるかに凌ぐ成長ぶりで、今後数年にわたって中国にとって最大のライバルとなるだろう。次世代をかけた争いはすでに始まっている」と伝えている。

また、国際舞台での活躍にも触れながら、「彼女の競争力は、数々の優勝経験に加え、成熟した技術力と主要大会での冷静さにも表れている」と評価。3球目攻撃や両ハンドの鋭さに言及し、「このバランスの取れたスタイルが、彼女をトップ選手と互角に渡り合える存在にしている。中国代表は優位を保ってきたが、急成長する相手への集中力を欠けば、思わぬ危険に直面する可能性もある」と警戒を強めている。

2026年は、ロンドンで世界卓球（団体戦）が開催される年でもあり、全日本を制した張本美には、日本のエースとしての期待がさらに高まっている。中国からもその存在感に注目が集まる中、17歳のさらなる飛躍が期待される。