バラエティー番組として初密着！！

『ポケパーク カントー』特集SP！！



まもなくグランドオープンの『ポケパーク カントー』にM!LK曽野舜太・塩粼太智ら豪華ゲストと共にポケどこが初潜入！！

ピカチュウの形をした車“どこいこっカー”に乗って、ポケリーダー・松丸亮吾、ポケルーキー・髙橋ひかる、ドライバーのあばれる君とナビの“コッカー”（声：蛙亭・中野周平）で世界中を駆け巡るポケモンバラエティー「ポケモンとどこいく！？」。

2月5日(木)にグランドオープンする『ポケパーク カントー』。ポケどこ2月1日(日)OAではなんとオープン前の様子をバラエティー番組として初密着！！

お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春、紅白歌合戦出場で話題の M!LK 曽野舜太・塩粼太智、現役高校生の超人気インフルエンサー ひまひま、ものまねタレントのJPをゲストに迎え、オープン直前の『ポケパーク カントー』の魅力をたっぷりと紹介するよ！

ポケモンフォレストでは、たくさんのポケモンたちが暮らす様子にみんな大興奮！

カヤツリタウンでは、カーニバル衣装を着たピカチュウとイーブイを連れてJPも登場！

さらに、バトルコートで、松丸くんと曽野くんが大迫力のポケモンバトル！？パレードやショーの様子も♪ お見逃しなく！

「ポケモンとどこいく！？」

テレ東系にて毎週日曜あさ7時30分から放送中！

※一部地域では放送日時・内容が異なります。※番組内容は変更になる場合があります。

レギュラー出演：松丸亮吾、髙橋ひかる、あばれる君、中野周平(蛙亭)

ゲスト：庄司智春(品川庄司)、JP、曽野舜太・塩粼太智(M!LK)、ひまひま

(C)TV Tokyo・Pokémon・ShoPro

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.