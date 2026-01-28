Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演を務めるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』が、3月28日よりPrime Videoで独占配信されることが決定した。

参考：岩本照主演『恋する警護24時』がS2でパワーアップ 恋のライバル登場に新たな考察要素も

本作は、高野水登とフトンチラシの同名コミックを原作に、カラちゃんとシトーさんが、日本各地のサウナを巡りながら旅先で美味しい食事を味わい、心身ともに癒されていくヒーリングドラマ。高野は本作の脚本も担当し、監督は、『ひだまりが聴こえる』（テレ東系）や『彼女と彼氏の明るい未来』（MBS）の八重樫風雅が務める。

岩本は、美味しいものが大好きなファッションモデルのカラちゃん、松田はサウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさんをそれぞれ演じ、W主演を務める。2人は本作がドラマ初共演となる。

岩本は、オファーを受けて「率直に『面白そう！』だと思いました。サウナがもともと好きなので、どういった感じの作品になるんだろう…とすごく興味が湧いています。これまで（松田）元太と2人で何か仕事をしたことはありませんが、もともとコミュニケーションを取り合う関係ではあるので、元太とより距離が縮まるのは純粋に楽しみです！」と気合十分。本作のコンセプトである“ヒーリングドラマ”にちなんで自身のリラックス方法を聞くと「“何も考えない時間”を意図的に作ることを心がけています。友達とサウナに行ったり、身体を一緒に動かしたりとか、思考を先行させない時間を過ごすことが、いちばんリラックスできるかなと思っています」と話した。

一方の松田は「“ヒーリングドラマ”がどういったものか、まだピンときてはいないんですけど（笑） 自分もドラマと一緒に“ととのい”ながら楽しめそうだなと。照くんはジュニアの頃から“お兄ちゃん”みたいな存在ですし、地元も同じ埼玉で、いい意味でやりやすい先輩と作品作りができることに安心しています」と語った。さらに「つい先日、Hey!Say!JUMPの有岡大貴くんと話す機会があって、サウナが大好きな有岡くんが『え！ 僕も出たい！』と言ってくれて。僕から冗談で『エキストラだったらいいですよ（笑）』と返したら『エキストラでもいいから出たい！』そうです（笑）」と笑った。自身のリラックス方法については「自然が多いところが好きでよく行きますし、ご飯も好きですし、今回のオファーをいただいてからは温泉やサウナに行く機会が増えました。まさにシトーさんの休日!なかなか外に出られないときは、部屋の明かりを最大限まで暗くして、リラックスできる音楽をかけて家で過ごしています」と明かした。

岩本照（Snow Man）（カラちゃん役）コメントオファーを受けた際の心境率直に「面白そう！」だと思いました。サウナがもともと好きなので、どういった感じの作品になるんだろう…とすごく興味が湧いています。これまで（松田）元太と2人で何か仕事をしたことはありませんが、もともとコミュニケーションを取り合う関係ではあるので、元太とより距離が縮まるのは純粋に楽しみです！ ファッションモデル・カラちゃんの役作りとしては「顔に肉をつけない」ことを意識しています。作中のカラちゃんは日頃ランニングをしていますが、僕も以前からランニングをしているのでそこは継続しつつ。あとは、ファッションショーの現場に行ったときに“ランウェイを歩くモデルの方はこういう感じで服を着こなしているんだ！”とか、ふだんとは少し違った視点でショーを観させてもらうようになりました。

本作のカラちゃんとシトーさんの性格は“正反対”。松田元太と正反対だと思う部分元太のほうが誰とでも仲良くなれそうな“陽”のイメージがあります。僕は誰とでも仲良くなれるタイプではないので、そういうところは正反対なのかなと思いますね。

自身のリラックス方法について“何も考えない時間”を意図的に作ることを心がけています。友達とサウナに行ったり、身体を一緒に動かしたりとか、思考を先行させない時間を過ごすことが、いちばんリラックスできるかなと思っています。

視聴者へのメッセージドラマに登場するご飯やサウナは実在するものがほとんどなので、実際に行ってみたくなるような素敵な場所がたくさん出てくるのが1つのポイントだと思っています。また、カラちゃんにとっての食、シトーさんにとってのサウナなど…それぞれが好きなものを、二人がお互いに尊重しているのが、すごく今の時代っぽいなと。二人のちょっとした優しさだったり、「なんだか心地良い」2人の友人関係を通して、観ている方にも心地よくなってもらえたら嬉しいなと思います。

松田元太（Travis Japan）（シトーさん役）コメントオファーを受けた際の心境すごくうれしかったです。“ヒーリングドラマ”がどういったものなのか、まだピンときてはいないんですけど(笑)、自分もドラマと一緒に“ととのい”ながら楽しめそうだなと。ヘアスタイリストのシトーさんを演じるということで、いつもお世話になっている美容室では美容師さんの動きやハサミを動かす手さばきをいつも以上によーく観察するようになりました。そして、（岩本）照くんとがっつり一緒にお仕事させていただくのは今回が初めてなので、すごく楽しみです！ ジュニアの頃から“お兄ちゃん”みたいな感じですし、地元も同じ埼玉で、いい意味でやりやすい先輩と作品作りができることに安心しています。つい先日、Hey!Say!JUMPの有岡大貴くんと話す機会があって、サウナが大好きな有岡くんが「え！ 僕も出たい！」と言ってくれて。僕から冗談で「エキストラだったらいいですよ（笑）」と返したら「エキストラでもいいから出たい！」そうです（笑）

本作のカラちゃんとシトーさんの性格は“正反対”。岩本と正反対だと思う部分照くんは、Snow Manのリーダーもされているので文字通り“リーダー気質”だと思いますが、僕はリーダーからはいちばん遠い気質だと思うので、そこが正反対だと思います。

自身のリラックス方法について自然が多いところが好きでよく行きますし、ご飯も好きですし、今回のオファーをいただいてからは温泉やサウナに行く機会が増えました。まさにシトーさんの休日！ なかなか外に出られないときは、部屋の明かりを最大限まで暗くして、リラックスできる音楽をかけて家で過ごしています。

視聴者へのメッセージ照くんとご一緒させていただくことと、作品が皆さんに届くことをすごく楽しみにしながら、撮影を頑張ります。日常の何気ない一コマや空間を、照くんと僕の2人でリラックスしながら表現していけたらと思っています。ぜひ一緒にリラックスしてお楽しみください！

高野水登（原作・脚本） コメント「サウナとごはんが好きだから」それを原動力にトンチラ先生と積み重ねてきた作品が、よもやの実写ドラマ化！しかも、これ以上無いと断言できるほど素晴らしいキャスト、スタッフに恵まれました。ここまで来られたのは、ひとえに読者の皆様のおかげです。本当にありがとうございます！また、この作品は実在するサウナ、飲食店の協力が無ければ実現しませんでした。この場を借りて感謝申し上げます。連載する際、読者の方に何を届けるか真剣に考え、コンセプトを定めました。「カラちゃんとシトーさんと、一緒に旅行に行ったような気持ちになって、癒されてほしい」それは、ドラマになっても変わらずに伝わって欲しいと思います。...と、他人事のように書きましたが、今回のドラマ化にあたって原作者としてのみならず、脚本家としても参加させて頂くことになりました。実は漫画原作者より脚本家としてのキャリアの方が長いので、責任を持って良いドラマにするべく力を尽くします。この旅が、皆様にとってかけがえのないものになることを願っております。

フトンチラシ（原作） コメント初めて描いたカラちゃんとシトーさんの物語は、たった18ページのオリジナルの同人誌でした。それがまさかの連載！そしてまさかまさかの実写化！すっごく嬉しいです！！今では多くの方々がカラシトに関わってくださるようになりました。現在は原作者というよりは漫画・実写ひっくるめてチームカラシトのお絵描き担当！ という気持ちでおります。何よりここまで来られたのは読者の皆様のおかげです。本当にありがとうございます！皆様と一緒に、一視聴者としてカラちゃんとシトーさんの旅の記録を見られることを楽しみにしています！！（文＝リアルサウンド編集部）