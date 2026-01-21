木村拓哉が『タイムレスマン』に登場！timeleszメンバー8人全員が1対1の2ショットトークに挑戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

フジテレビ系列では、2月7日21時より、土曜プレミアム『タイムレスマン』を放送することが決定。スペシャルゲストとして木村拓哉が登場する。

■深夜バラエティー『タイムレスマン』が2度目の全国ネット＆GP帯進出！

深夜バラエティー『タイムレスマン』が、ついに2度目の全国ネット＆GP帯進出。第1弾と同じく「土曜プレミアム」枠で、2時間10分のスペシャル番組を届ける。

『タイムレスマン』は、2025年４月20日にスタートした、timeleszの地上波初バラエティー番組。「とにかく何事にも、全力で、汗をかく！」を合言葉に、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のメンバー8人が全員一丸となって、さまざまなロケ企画を展開する、涙あり、笑いあり、そして“汗”ありの痛快バラエティーだ。

放送開始以来、深夜番組として人気を博す中、約半年後の2025年９月27日には、早くも初の全国ネット＆ゴールデン特番『東海道中！脱落旅SP』を放送。8人みんなで伊勢神宮をめざすも、道中でメンバーがリタイアしてしまうという予測不能な“脱落旅”を展開、最後はスペシャルゲストの山下智久がサプライズで登場し、大きな注目を集めた。

そして、いよいよ満を持して放送する全国ネット＆ゴールデン特番の第2弾では、なんとスペシャルゲストとして木村拓哉が登場！ とある思い出の場所で、憧れの大先輩である木村と久しぶりの対面をかなえたtimeleszメンバーは、それぞれひとりずつ木村と対峙（たいじ）し、1対1の“2ショットトーク”に挑戦する。

新作映画『教場 Reunion』（Netflixにて配信中）、『教場 Requiem』（2月20日より全国劇場公開）で木村と本格的に共演を果たしている佐藤から、「timelesz project」の候補生時代やラジオ番組『木村拓哉 Flow』（TOKYO FMほか）など、木村とは数回しか会ったことがないという寺西・原・橋本・猪俣・篠塚まで、メンバーによって木村との関係値はさまざまだが、いったいどのメンバーが、どんなテーマで、どんな会話を繰り広げるのか。『タイムレスマン』ならではの仕掛けも満載のフリートーク企画に期待しよう。

第1弾と同様、まったく予想がつかない波乱の展開が巻き起こること必至。土曜プレミアム『タイムレスマン』第2弾をお見逃しなく。

■番組情報

フジテレビ土曜プレミアム『タイムレスマン』

02/07（土）21:00～23:10

出演：

timelesz

佐藤勝利

菊池風磨

松島 聡

寺西拓人

原 嘉孝

橋本将生

猪俣周杜

篠塚大輝

進行：佐野瑞樹（フジテレビアナウンサー）

ゲスト：木村拓哉 ほか

