C&Kが、これまでの『CK無謀な挑戦状』からYouTube未公開のライブ映像を1月26日より順次公開開始した。

（関連：【映像あり】C&K、『CK無謀な挑戦状』未公開ライブ映像より「ドラマ」「道」「Y」）

同企画は、4月26日に開催される自身初の大阪城ホール公演『CK無謀な挑戦状 火攻め,水攻め,ひょうきん攻め!!』の開催に向けて彼らのエンターテイメントを堪能できるラインナップとなっているという。

『CK無謀な挑戦状』は2014年のマリンメッセ福岡よりスタートし、2015年両国国技館、2016年福岡 海の中道海浜公園、2017年には地元である栃木 小山運動公園と鹿児島 霧島ヶ丘公園の2カ所で開催された。2018年には10周年を記念してC&K結成の地 横浜の横浜アリーナで開催するも、CLIEVYは両足踵骨折の治療中の公演となり、そのリベンジを果たすがごとく2022年再び横浜アリーナで開催。今年4月の大阪城ホールは初の関西地区での開催となる。

すでに公開となったライブ映像は、2022年の横浜アリーナ『超無謀な挑戦状 ～炎の15周年目、執念で迎える横浜アリーナ。頼む全員集合～』より代表曲「ドラマ」「道」のほか、2017年の栃木 小山運動公園『CK無謀な挑戦状 Case3～紅白への道！紅白行こう（150）とかけて!! 150分一本勝負!!! 日頃の感謝を込めてまさかの無料!!!～in 小山』より「Y」の3曲だ。

さらに、C&K本人のナレーションによる自己紹介に代表曲を60秒につめ込んだ『期待の新人18年目?! 大ベテランC&K紹介ムービー』もあわせて公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）