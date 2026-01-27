±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÅìÍÛ°ì¤µ¤ó»àµî¡¡91ºÐ¡¢¡Ö¥µ¡¼¥É¡×
¡¡¡Ö¥µ¡¼¥É¡×¡Ö³¨¤ÎÃæ¤Î¤Ü¤¯¤ÎÂ¼¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÅìÍÛ°ì¡Ê¤Ò¤¬¤·¡¦¤è¤¦¤¤¤Á¡Ë¤µ¤ó¤¬21Æü¸áÁ°1»þ52Ê¬¡¢Ï·¿ê¤Î¤¿¤áÅìµþÅÔ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡£91ºÐ¡£ÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£ÁÓ¼ç¤ÏºÊÎ§»Ò¡Ê¤ê¤Ä¤³¡Ë¤µ¤ó¡£¸åÆü¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò³«¤¯Í½Äê¡£
¡¡Áá°ðÅÄÂçÂ´¶È¸å¡¢´äÇÈ±Ç²èÀ½ºî½ê¤ËÆþ¼Ò¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¡¢1971Ç¯¤Ë¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¿Í¡×¤Ç·à±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡ÄãÍ½»»¤Ê¤¬¤éÆÃ¿§¤¢¤ë±Ç²è¤òÀ½ºî¤·¤¿ÆüËÜ¥¢¡¼¥È¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥®¥ë¥É¡ÊATG¡Ë¤ÎÂåÉ½ÅªºîÉÊ¡Ö¥µ¡¼¥É¡×¡Ê78Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾¯Ç¯±¡¤òÉñÂæ¤Ë10Âå¤ÎÝµ¶þ¤·¤¿ÆâÌÌ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£