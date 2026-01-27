「最強グラビアシスターズ」として知られる都丸紗也華さんと都丸亜華梨さんが、週刊SPA！1月27日号に登場しました。



【写真】都丸紗也華さんと都丸亜華梨さんのわがままボディがさく裂！

グラビア界の最強姉妹による写真集タイトルが『とまるtoとまる』（1月28日リリース）に決定。さく裂する2つの“わがままボディ”と、ここでしか見られないアザーカットで、姉妹の絆を鮮烈に表現します。



（撮影／Takeo Dec. ヘアメイク／田森春菜・加藤怜奈（JULLY） スタイリング／KAN コーディネート／ハングアウトクリエーション）



【都丸紗也華さんプロフィール】

とまるさやか 1996年、群馬県生まれ。T157B88W58H84。出演作にゲーム『ハムコイーハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々』がある。公式✕（@tmr_syk_）

【都丸亜華梨さんプロフィール】

とまるあかり 2001年、群馬県生まれ。T157B89W62H89。都丸紗華の実妹。姉と同じく、グラビアを中心に活躍中。本作が自身初の紙の写真集となる。公式✕（@tmr_akr_）