【セブン-イレブン】セブンカフェ購入で「30円引き」クーポンもらえる！ 対象商品は人気スイーツ
コンビニチェーン「セブン-イレブン」は、セブンカフェを購入すると次回対象商品購入時に使える「30円引きレシートクーポン」をプレゼントするキャンペーンを開催する。
期間は、2026 年1月27日（火）〜2月2日（月）の7日間限定。
クーポン利用の対象となるのは、「THE SEVEN SWEETS」または「しあわせ食感」の表記のあるスイーツ。定番の洋・和菓子から季節限定のものまで、幅広いスイーツがラインアップしている。
セブンカフェを買うと30円引きレシートクーポンがもらえる〈概要〉
・クーポン発券期間
2026年1月27日（火）〜2月2日（月）
・クーポン利用期間
2026年1月27日（火）〜2月9日（月）
・レシートクーポン
対象のスイーツに使える30円引きクーポン
【購入対象商品】
●セブンカフェ
※セブンカフェティーも対象
※セブンカフェ焼き菓子、セブンカフェドーナツ、セブンカフェスムージー、セブンカフェベーカリーは対象外
【クーポン利用対象商品】
THE SEVEN SWEETS、「しあわせ食感」の表記があるスイーツ各種
※セブンプレミアムのスイーツは対象外
■注意事項
※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなる
※他のクーポンとの併用はできない
※対象商品を1杯買うたびに、30円引きレシートクーポンが1枚発券される
※一度の会計で複数購入した場合、購入数分の30円引きレシートクーポンが発券される
※30円引きレシートクーポンは、次回購入時から対象商品すべてに利用可能
※対象商品1個につき30円引きレシートクーポンは1枚しか使用できない。対象商品を2個購入する場合は、2枚使用する
※在庫切れ、取り扱いのない場合もある
※画像はイメージ
※情報は現時点でのもの。最新の情報はHPを確認