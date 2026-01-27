【セブン-イレブン】セブンカフェ購入で「30円引き」クーポンもらえる！　対象商品は人気スイーツ

コンビニチェーン「セブン-イレブン」は、セブンカフェを購入すると次回対象商品購入時に使える「30円引きレシートクーポン」をプレゼントするキャンペーンを開催する。

期間は、2026 年1月27日（火）〜2月2日（月）の7日間限定。

【写真】こんなレシートクーポンがもらえる！

クーポン利用の対象となるのは、「THE SEVEN SWEETS」または「しあわせ食感」の表記のあるスイーツ。定番の洋・和菓子から季節限定のものまで、幅広いスイーツがラインアップしている。

セブンカフェを買うと30円引きレシートクーポンがもらえる

〈概要〉

・クーポン発券期間

2026年1月27日（火）〜2月2日（月）

・クーポン利用期間

2026年1月27日（火）〜2月9日（月）

・レシートクーポン

対象のスイーツに使える30円引きクーポン

【購入対象商品】

●セブンカフェ

※セブンカフェティーも対象

※セブンカフェ焼き菓子、セブンカフェドーナツ、セブンカフェスムージー、セブンカフェベーカリーは対象外

【クーポン利用対象商品】

THE SEVEN SWEETS、「しあわせ食感」の表記があるスイーツ各種

※セブンプレミアムのスイーツは対象外

■注意事項

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなる

※他のクーポンとの併用はできない

※対象商品を1杯買うたびに、30円引きレシートクーポンが1枚発券される

※一度の会計で複数購入した場合、購入数分の30円引きレシートクーポンが発券される

※30円引きレシートクーポンは、次回購入時から対象商品すべてに利用可能

※対象商品1個につき30円引きレシートクーポンは1枚しか使用できない。対象商品を2個購入する場合は、2枚使用する

※在庫切れ、取り扱いのない場合もある

※画像はイメージ

※情報は現時点でのもの。最新の情報はHPを確認