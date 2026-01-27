指名手配されていた全国最大規模の違法スカウトグループのトップの男が26日、潜伏先の鹿児島県奄美大島で逮捕され、男の身柄がまもなく羽田空港に到着します。

男を乗せた飛行機は、あと1時間ほどで羽田空港に到着します。

男は27日午後、潜伏先の奄美大島から身柄をうつされました。27日午後2時半ごろ、鹿児島県の奄美空港から移送される際の映像では、黒いフードをかぶり、捜査員に連れられて歩いていく様子がわかります。

逮捕されたのは、全国最大規模の違法スカウトグループ「ナチュラル」の会長、木山こと小畑寛昭容疑者です。警視庁によりますと、小畑容疑者は2023年、東京・渋谷区でスカウト行為をするために暴力団組員に現金を渡した疑いで指名手配され、26日、潜伏先の奄美大島で警視庁の捜査員に逮捕されました。

小畑容疑者は27日午後、奄美大島を出て、現在、羽田空港に向かっています。

小畑容疑者が会長を務める「ナチュラル」は、スカウトした女性を性風俗店に紹介することで年間およそ44億円を受け取り、その一部は暴力団に渡っていたとみられていて、警視庁は「極めて悪質なトクリュウのトップ」だとしていました。

警視庁 は小畑容疑者の身柄を都内の 警察 署に移送して、組織の全容解明を進める方針です。