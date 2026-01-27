¤ª¿¬¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿È±¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤ê¡ªPerfume¡¦¤«¤·¤æ¤«àÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥óá¤ËÈ¿¶Á¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×
3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPerfume¡×¤Î¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÂçÃÀ¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Ç¯¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤ª¿¬¤Þ¤Ç¤¢¤ëÈ±¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤È¸ª¤Û¤É¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¿¬¤Þ¤Ç¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó
¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥Ï¥µ¥ß¤Î³¨Ê¸»ú¥Þ¡¼¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡ÖNew me.¡×¤ÈÊ£¿ôËç¤Î¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÇò¤Î¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤ÇÈ±¤Ë¥Ï¥µ¥ß¤òÆþ¤ì¤ë»Ñ¤«¤é¡¢¥«¥Ã¥È¸å¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Þ¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡¢È¿¶Á¤¬»¦Åþ¡£²Î¼ê¤ÎÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤µ¤ó¤¬¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï½Å°µ¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÄ¹¤µ¤À¤È²Ä°¦¤µ¡ÜÈþ¤·¤µ¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡Ö·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤¿¤è¡¢´°Á´¤Ë¡×¡Ö½÷¿ÀÅÙÁý¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤æ¤«¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤Î¡Ä¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£