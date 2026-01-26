「リーズ ジンジャービア ストロンゲスト」上陸！濃厚で奥行きある生姜の味わいを堪能



Reed’s日本は、1月21日(水)、アメリカ発のクラフトブランド「リーズ ジンジャービア ストロンゲスト」を全国発売した。

REED’Sは2025年12月、NYSE American(ニューヨーク証券取引所)への上場を実現。32,000店舗以上で展開されるアメリカを代表するクラフトジンジャーブランドが、世界に先駆けて日本に上陸し、そのフラグシップ商品が今回発売された。

なお、アメリカでは生姜のスパイス感が強いジンジャーエールをジンジャービアと呼ぶという。

ブランド史上最も刺激的な味わいを誇る商品が日本上陸



刺激的な味わいが、日常から瞬間リフレッシュ、南国ビーチにいるような気分に誘う。

アメリカ発のクラフトジンジャーエール／ジンジャービアブランド「REED’S」は、ブランド史上最も刺激的な味わいを誇る「リーズ ジンジャービア ストロンゲスト」を、日本市場で初めて発売する。

REED’Sは、創業者クリス・リード氏が世界を旅する中で出会った、ジャマイカのジンジャービアのレシピに着想を得て1987年に創業。本物の生姜を生搾りし、レモンなどの果汁を加え、甘味料・着色料・保存料不使用というクラフト哲学を貫いてきた。REED’Sが今回、日本に送り出すのは、アメリカで販売されている「Original Ginger Beer」の3倍量の生姜果汁を使用、まさに“刺激を極めた”製品だ。

「REED’S」のルーツは、ジャマイカのジンジャービア文化とカリフォルニアのクラフトスピリット。パッケージには、ヤシの木とジャマイカの海岸を思わせる南国ビーチをデザインしている。キャッチフレーズは「Pure Craft, Real Flavor」。“自然で、正直で、妥協しない”アメリカン・クラフトの原点が、日本に初めて紹介される。

新感覚のジンジャードリンク体験を楽しもう

生姜果汁3倍で、遅れてくる刺激がクセになる「リーズ ジンジャービア ストロンゲスト」は、一般的なジンジャーエールとは一線を画す、濃厚で奥行きのある生姜の味わい。

一口目の爽快感の後、少し遅れてやってくる生姜の刺激が口の中に広がり、新感覚のジンジャードリンク体験を提供する。ジンジャー好き、スパイス好き、そして「甘い炭酸に物足りなさを感じてきた大人」へ贈る。

「REED’S」は、「REED’Sは“生姜を感じる飲み物”ではなく“生姜が広げる体験”を届けます。日本の皆さまに、この刺激をぜひ体感してほしいです」とコメントしている。

「リーズ ジンジャービア ストロンゲスト」に注目だ。

Reed’s日本Instagram：https://www.instagram.com/drinkreedsjp

(ソルトピーチ)