Appleは1月26日、忘れ物防止タグ「AirTag（第2世代）」を発表した。既に予約受付を開始しており、価格は4,980円（1個）。

「AirTag」に約5年ぶりの新モデルが登場。第2世代の超広帯域チップを採用しており、「正確な場所を見つける」機能は最大50％遠い位置から検出できるようになったほか、アップグレードされたBluetoothチップによって持ち物が見つかる範囲も拡大している。また、音量が向上したスピーカーを備え、前世代から約50％大きな音を出すようになった。

このほかにもApple Watch Series 9以降またはApple Watch Ultra 3以降で「正確な場所を見つける」機能が利用可能となっている。形状は前世代から維持されており、従来の「AirTag」アクセサリを全て使用可能。価格も変更されておらず、1個入りは4,980円、4個入りは16,980円となっており、今週後半からApple Storeなどで販売される。

