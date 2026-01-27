Echo Dot Max

Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品に「Echo Dot Max」と「Echo Show 5」が追加された。開催期間は2月2日23時59分まで。

2025年に発売された「Echo Dot Max」は、部屋のさまざまな空間にフィットするスタイリッシュなスマートスピーカー。Amazon Music、Spotify、Apple Musicなど好きなストリーミングサービスの音楽を、深みのある低音とクリアなサウンドで楽しめる。また、各部屋にある対応するEchoデバイス(別売)と接続することも可能。もう1台のEcho Dot Max(別売)とペアリングすれば、オーディオをステレオサウンドで楽しめる。

また、「Echo Show 5」はAlexaを搭載した5.5インチディスプレイ。ニュースや天気などを一目で確認できるほか、ビデオ通話、対応するカメラの映像の確認、音楽や動画のストリーミングもできる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Echo Dot Max

Echo Show 5