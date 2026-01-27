新年度が始まる4月に向けて、進学先の大学周辺にて住まい探しを始める人もいるはず。キャンパスへの通いやすさはもちろん、生活費の大半を占めることになる家賃も大事な選択ポイント。特に都内は家賃相場が高く、悩みのタネ……。そこで今回は、明治大学 和泉（いずみ）キャンパスの最寄駅である明大前駅にアクセスしやすく、家賃相場が安い駅を調査した。さらに、不動産会社「ハウスメイトショップ下北沢店」の店長代理 隅野由希絵さんが和泉キャンパスに通う学生の住まいとしておすすめする街や、ランキング上位の街に住んだことがある人々のクチコミも要チェック！

明治大学 和泉キャンパス最寄駅（明大前駅）まで15分以内の家賃相場が安い駅TOP15（18駅）

順位／駅名／家賃相場（主な路線名／駅の所在地／所要時間／乗り換え回数）

1位 つつじヶ丘 7.5万円（京王線／東京都調布市／12分／0回）

2位 三鷹台 7.6万円（京王井の頭線／東京都三鷹市／13分／0回）

3位 久我山 7.8万円（京王井の頭線／東京都杉並区／9分／0回）

4位 調布 7.95万円（京王線／東京都調布市／14分／0回）

5位 仙川 8万円（京王線／東京都調布市／11分／0回）

6位 浜田山 8.1万円（京王井の頭線／東京都杉並区／5分／0回）

6位 富士見ヶ丘 8.1万円（京王井の頭線／東京都杉並区／9分／0回）

8位 井の頭公園 8.2万円（京王井の頭線／東京都三鷹市／15分／0回）

8位 西永福 8.2万円（京王井の頭線／東京都杉並区／4分／0回）

8位 松原 8.2万円（東急世田谷線／東京都世田谷区／8分／1回）

11位 桜上水 8.3万円（京王線／東京都世田谷区／2分／0回）

12位 上北沢 8.4万円（京王線／東京都世田谷区／5分／0回）

12位 経堂 8.4万円（小田急小田原線／東京都世田谷区／13分／1回）

12位 千歳烏山 8.4万円（京王線／東京都世田谷区／7分／0回）

15位 永福町 8.5万円（京王井の頭線／東京都杉並区／2分／0回）

15位 高井戸 8.5万円（京王井の頭線／東京都杉並区／7分／0回）

15位 八幡山 8.5万円（京王線／東京都杉並区／7分／0回）

15位 宮の坂 8.5万円（東急世田谷線／東京都世田谷区／13分／1回）

「ハウスメイトショップ下北沢店」店長代理・隅野由希絵さんおすすめの駅

12位 千歳烏山 8.4万円（京王線／東京都世田谷区／7分／0回）

25位 明大前 9.3万円（京王線／東京都世田谷区／※／※）※起点駅

31位 下北沢 10万円（京王井の頭線／東京都世田谷区／4分／0回）

大学名を冠した「明大前駅」周辺は生活する街としても魅力的

2026年で創立145周年の明治大学は、東京都内を中心にした4つの都心型キャンパス・10学部に3万人以上の学生が集う総合大学。東京都杉並区には主に法学部や商学部といった文系学部の1・2年生が通う、和泉（いずみ）キャンパスがある。この和泉キャンパスから徒歩5分ほどの最寄駅はその名も「明大前駅」。明治大学予科（当時）が移転してきたのを機に1935年から、この駅名になったのだとか。

明大前駅（画像／PIXTA）

京王線と京王井の頭線が通る明大前駅は、新宿駅まで京王線の特急や急行で2駅・最短約7分、渋谷駅まで京王井の頭線の急行で2駅・最短約6分という好立地。駅に直結して、スーパーや飲食店などを備えた「フレンテ明大前」がある点も魅力の一つだ。駅周辺は細い路地に沿ってコンビニや100円ショップ、ファストフード店やラーメン店といったリーズナブルな飲食店が立ち並び、学生にも愛用されている。大型の商業施設はなく、駅前から少し離れると住宅街。また、明治大学以外にも日本女子体育大学の附属高校など学校が点在しており、通学時間帯の駅周辺は学生の姿でにぎわっている。

明大前駅周辺で暮らす学生も多いそうで、「ハウスメイトショップ下北沢店」の店長代理・隅野由希絵さんも明大生が住むイチ押しの街として明大前駅を挙げてくれた。

「大学生の住まい探しは、キャンパスまでドア・トゥ・ドアで30分以内、もしくは電車で2〜3駅圏内がおすすめ。近年は自転車でも通える距離内でお探しになる方が増えています。また、住む街を選ぶ際はアルバイトや部活動など、授業以外の利便性も考慮するとよいでしょう。その点、明大前駅は2路線利用可能で渋谷駅や新宿駅に乗り換えなしでアクセスできるため非常に便利。駅前商店街に飲食店も多く、コンパクトながら生活に必要な施設はそろっています」

明大前駅周辺には飲食店なども多い（画像／PIXTA）

また、明大前駅を含む京王線笹塚駅〜仙川駅間では現在、連続立体交差事業が進行中。すでに高架橋が姿を現してはいるものの、事業終了まではまだしばらくかかる様子。明大前駅の高架化にともなって駅舎のリニューアルや駅周辺地区の再開発も計画されているため、完成を楽しみに待ちたい。

■学生時代に明大前駅の周辺に住んでいたことがある人のクチコミ

コメントは住んでいた当時の内容で、年齢は調査時のものです（以下、記事内すべて同）

・住んでいてよかったところ

「ご飯屋さんやカフェがたくさんあるので休日も充実」（21歳女性）

「新宿と渋谷へアクセスしやすいので、交通の便が非常によかった」（27歳女性）

・住んでいて困った点など

「学生が多いので騒々しい」（25歳女性）

「大きいスーパーが少し遠い」（28歳男性）

そんな明大前駅から徒歩15分圏内にある、学生向け賃貸物件（10平米以上〜40平米未満、ワンルーム・1K・1DK。以下同）の家賃相場は9万3000円。新宿や渋谷へのアクセスもよい便利な街だけあって、学生の一人暮らしにとって安くはない。しかし、今回の調査によると新宿駅の家賃相場は13万6000円、渋谷駅は14万6500円……！ そう思うと、いかに都内の家賃相場が高いか、そして明大前駅の家賃相場だけがずば抜けて高いわけではないことがわかるだろう。

とはいえ、もう少し家賃相場がお手ごろで魅力的な街も知りたいところ。そんな人に隅野さんがおすすめしてくれたのが、東京都世田谷区に位置する京王線・千歳烏山（ちとせからすやま）駅だ。家賃相場は明大前駅より9000円低い8万4000円で、「家賃を抑えたい方におすすめです」とのこと。「親しみやすい風情あふれる商店街があり、ドラッグストアや定食屋さんなど日常遣いできる店が多数、立ち並んでいます。また、家具や工具を買いたい場合はホームセンターが隣駅の仙川にありますので、カーシェアなどを利用すれば20分程度で行くことが可能です」と隅野さん。

千歳烏山駅（画像／PIXTA）

千歳烏山駅周辺は約150店舗がひしめく商店街「えるもーる烏山」をはじめ、5つの商店街が広がる活気ある街並み。また、前述した京王線の連続立体交差事業区間に千歳烏山駅も含まれ、将来的には駅の高架化が予定されている。千歳烏山駅から明大前駅までは、京王線の区間急行で2駅・約7分。京王線の特急停車駅でもあるため、新宿駅まで3駅・約17分で行くこともできる。

明大前駅から電車で12分離れるだけで、家賃相場は1万8000円もダウン！

ここからはランキング上位の駅について見ていこう。明大前駅まで電車で15分圏内にある、家賃相場が最も安かった駅は京王線・つつじヶ丘駅。東京都調布市にあり、家賃相場は明大前駅より1万8000円も低い7万5000円だ。

1位・つつじヶ丘駅には各駅列車のほかに快速、区間急行、急行が停車し、明大前駅までは急行なら3駅・約12分で到着する。駅舎には「京王リトナードつつじヶ丘」が併設され、ドラッグストアやコンビニ、書店に飲食店などが営業中。駅前には北口側を中心に商店街が広がり、飲食店をはじめスーパーなどの食品関係のお店、クリニックまで多彩な店舗がずらり。にぎわう商店街を通りつつ駅から北上すると、東西にのびる国道20号・甲州街道にぶつかる。そこから西へ向かい、駅から10分ほども歩くとショッピングモール「キテラタウン調布」へ。スーパーや飲食店、100円ショップや家電専門店などが3フロアに展開しており、近所に住んだ際には生活の支えとなりそうだ。そしてショッピングモールの隣接地には「調布自動車学校」がある。大学生のうちに自動車免許を取得したい人には便利な環境だろう。

1位 つつじヶ丘駅（画像／PIXTA）

2位は京王井の頭線・三鷹台駅で家賃相場は7万6000円。東京都三鷹市にある駅から明大前駅までは7駅・約13分で行けるほか、明大前駅とは逆方面に進むと若者にも人気の街・吉祥寺駅に2駅・約3分で到着する。三鷹台駅の北口前を流れる神田川の先には小・中・高校を抱える立教女学院の敷地が広がるため、通学客も多く利用する駅だ。南口側には商店街があり、スーパーやコンビニのほか、ラーメン店やカフェといった飲食店も点在している。また、駅北側の川沿いには歩道が続いており、10分ほど歩くと家賃相場8万2000円で8位にランクインした隣駅の井の頭公園駅付近に出る。そのまま進むと「井の頭恩賜公園」に行けるので、散歩がてらリフレッシュしに出かけるのもいいだろう。

井の頭恩賜公園（画像／PIXTA）

3位には家賃相場7万8000円となった、京王井の頭線・久我山駅がランクイン。東京都杉並区にある久我山駅は2位・三鷹台駅から明大前方面に1駅目に位置し、明大前駅までは京王井の頭線の急行で2駅・約9分だ。南口を出て目に入るのは、三鷹台駅から流れが続く神田川。川に架かる久我山橋は駅前広場のような役割を担っており、その先はスーパーやドラッグストア、飲食店が立ち並ぶ商店街がある。駅の北側にも多彩な飲食店が軒を連ねるほかスーパーや100円ショップもあるので、買い物や食事に困らないだろう。

3位 久我山駅（画像／PIXTA）

■学生時代に「1位 つつじヶ丘」の周辺に住んでいたことがある人のクチコミ

・住んでいてよかったところ

「落ち着いた雰囲気で、スーパーやドラッグストアも近くにあった」（27歳女性）

「生活に必要なものが周りにそろっていて買い物が便利」（28歳女性）

・住んでいて困った点など

「スーパーが（駅前に）1つしかない」（21歳男性）

「交通はやや不便」（27歳女性）

■2位 三鷹台

・住んでいてよかったところ

「閑静な住宅街、吉祥寺や渋谷へのアクセスがよい」（30歳男性）

「自転車で足を延ばせば、星を見るのに適した公園がある（都立野川公園）」（30歳女性）

・住んでいて困った点など

「スーパーが少ない」（28歳女性）

「主要な駅などには少し遠い」（29歳女性）

■3位 久我山

・住んでいてよかったところ

「駅前に夜まで営業しているスーパーがあり、商店街やコンビニなども充実していて、規模は大きくないが住みやすかった。吉祥寺に行けば何でもそろうので、不便はなかった。お寺などもあり、散歩もできた」（24歳女性）

「自然がいっぱいで、帰ってくるだけでも都会の喧騒から逃れられる。家賃が比較的周りよりも安く、急行も止まる駅なので住みやすい」（28歳男性）

・住んでいて困った点など

「（駅から少し離れると）周りが畑に囲まれて、夜は暗いところもある」（28歳男性）

充実した学生生活を楽しみたいなら、人気の街・下北沢に住むのもアリ

明治大学 和泉キャンパスに通う学生の住まいとして、「ハウスメイトショップ下北沢店」の店長代理・隅野さんはもう1駅おすすめしてくれた。それは京王井の頭線・下北沢駅だ。

下北沢駅（画像／PIXTA）

「バンド、サブカル、古着の聖地。駅前商店街はいつも若者でにぎわっており、学生さんにとても人気がある街です。そのぶん少々、家賃は高いですが……」と話す隅野さん。家賃相場は10万円で、確かに明大前駅よりもアップしてしまう。しかし明大前駅までは京王井の頭線の各駅停車で3駅・約4分、自転車なら10分弱。渋谷駅までは各駅停車で4駅・約7分、急行なら1駅・約5分で行ける。小田急線も乗り入れているので、快速急行に乗って2駅・約8分で新宿駅にも出られるアクセスのよさが魅力だ。

下北沢の街自体も隅野さんがおすすめするように若者に人気があり、遠方から遊びに来る人も少なくない。古くから人気のショップや飲食店に加え、小田急線の地下化にともなってここ数年で新スポットも次々とオープン。商業施設「シモキタエキウエ」を併設した駅舎や、線路跡地が商業ゾーンやホテルに生まれ変わった「下北線路街」、井の頭線高架下を活用した商業空間「ミカン下北」など、新施設が街の魅力を高めている。話題のスポットにふらりと出かけたり人気店の食べ歩きをしたりと、学業以外の時間も充実した学生生活を送りたい人にはぴったりかもしれない。

ミカン下北（画像／PIXTA）

■学生時代に下北沢駅の周辺に住んでいたことがある人のクチコミ

・住んでいてよかったところ

「カフェ等の飲食店、洋服屋、ネイルサロンや美容室も充実している。休日にブラブラしたいならうってつけ」（23歳女性）

「個人経営の面白い飲み屋が多く、友達を誘いやすかったのはよかった」（30歳男性）

「東京のサブカルチャーの中心の一つだと思っていて、さまざまな人や文化に触れることができるので、そういうのが好きな人にはとてもおすすめできると思う」（28歳男性）

・住んでいて困った点など

「人が多すぎて、落ち着かない」（21歳女性）

「静かなところで暮らしたい人には不向き」（26歳女性）

