¡ÖÃËÀ¤ÎÁêÃÌ¤·¤Å¤é¤¤Çº¤ß¡×4¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¡¡¡ÖÇöÌÓ¡¦È´¤±ÌÓ¡×¤òÍÞ¤¨¤¿ºÇÂ¿¤ÎÇº¤ß¤Ï4³ä°Ê¾å
¡¡ÇöÌÓ¡¢Àµ¡Ç½¡¢ÂÎ½¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤Ë¤ÏÂ¾¿Í¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ë¤¯¤¤Çº¤ß¡£¤³¤ì¤é¤ÎÇº¤ß¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¿´ÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡ÛÁêÃÌ¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Çº¤ß¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢MS¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î50Âå°Ê²¼¤ÎÃË½÷489¿Í¡ÊÃËÀ291¿Í¡¢½÷À198¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÃËÀ¤ÎÁêÃÌ¤·¤Å¤é¤¤Çº¤ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿Í¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¡¦ÁêÃÌ¤·¤Å¤é¤¤¤È´¶¤¸¤¿Çº¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤¬27.5¡ó¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤¬72.5¡ó¡£Ìó4¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤¬¡¢Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤Çº¤ß¤òÊú¤¨¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤Ë´Ø¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¡ÊÉÔ°Â¡¦¼«¿®¤Î¤Ê¤µ ¤Ê¤É¡Ë¡×¤Ç43.8¡ó¡£¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¶ËÃ¼¤Ë¶ì¼ê¡×¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡Öí¯ÝµÉÂ¤Ê¤Î¤ÇÍý²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤¤¤Ç¡ÖÇöÌÓ¡¦È´¤±ÌÓ¡×¤¬36.3¡ó¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ¬ÄºÉô¤¬¤«¤Ê¤êÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÁêÃÌ¤·¤Å¤é¤¤¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö20Âå¸åÈ¾¤«¤éÇöÌÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¼ã¥Ï¥²¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÀµ¡Ç½¡¦ED¡×¤¬27.5¡ó¤ÈÂ³¤¡¢¼ç¤Ê°Õ¸«¤È¤·¤Æ¡ÖED¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«¿®¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¡¢¡ÖÁáÏ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Çº¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤½¤ÎÇº¤ß¤òÃ¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ç67.5¡ó¤È¡¢¼Â¤Ë7³ä¶á¤¯¤ÎÃËÀ¤¬¡¢Çº¤ß¤ò°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¤ä¿È¶á¤ÊÃËÀ¤¬¿Í¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤¬17.7¡ó¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤¬82.3¡ó¤È¡¢Ìó2³ä¼å¤Î½÷À¤¬¿È¶á¤ÊÃËÀ¤ÎÇº¤ß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹Ä´ººÈÉ¡Ë
