【Amazonセール】最大36TB！ ウエスタンデジタルの大容量外付けHDDがお買い得「My Passport Ultra」や「WD Elements Desktop」などがラインナップ
【Amazon：ウエスタンデジタル HDD セール】 セール期間：1月27日0時～2月2日23時59分
「My Passport Ultra 6TB」
Amazonにて、ウエスタンデジタル（Western Digital）の外付けハードディスクドライブがセール価格で販売されている。セール期間は2月2日23時59分まで。
期間中は、ポータブルHDD「My Passport Ultra 6TB」や、デスクトップ型外付けHDD「WD Elements Desktop 20TB」、2台のHDDを内蔵した大容量RAID対応外付けHDD「My Book Duo 2021EX 28TB」などがお買い得になっている。
なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
My Passport Ultra 6TB
【製品スペック】
容量：6TB
対応OS (Mac)：Mac OS ※Macで使用する場合は再フォーマットが必要。
接続規格/ドライブフォーマット形式：USB-C対応、USB 3.0対応/ NTFS
付属品：USB 3.0アダプター付きUSB-Cケーブル
WD Elements Desktop 20TB
【製品スペック】
容量：20TB
対応OS (Windows)：Windows 10以降
対応OS (Mac)：Mac OS※Macで使用する場合は再フォーマットが必要。
接続規格/ドライブフォーマット形式：USB 3.2 Gen 1 / NTFS
付属品：USBケーブル、ACアダプター、クイックインストールガイド