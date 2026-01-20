【Amazon：ウエスタンデジタル HDD セール】 セール期間：1月27日0時～2月2日23時59分

「My Passport Ultra 6TB」

Amazonにて、ウエスタンデジタル（Western Digital）の外付けハードディスクドライブがセール価格で販売されている。セール期間は2月2日23時59分まで。

期間中は、ポータブルHDD「My Passport Ultra 6TB」や、デスクトップ型外付けHDD「WD Elements Desktop 20TB」、2台のHDDを内蔵した大容量RAID対応外付けHDD「My Book Duo 2021EX 28TB」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

My Passport Ultra 6TB

【製品スペック】

容量：6TB

対応OS (Mac)：Mac OS ※Macで使用する場合は再フォーマットが必要。

接続規格/ドライブフォーマット形式：USB-C対応、USB 3.0対応/ NTFS

付属品：USB 3.0アダプター付きUSB-Cケーブル

WD Elements Desktop 20TB

【製品スペック】

容量：20TB

対応OS (Windows)：Windows 10以降

対応OS (Mac)：Mac OS※Macで使用する場合は再フォーマットが必要。

接続規格/ドライブフォーマット形式：USB 3.2 Gen 1 / NTFS

付属品：USBケーブル、ACアダプター、クイックインストールガイド