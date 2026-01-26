福山雅治が自身のInstagramを更新し、冬の神戸を散策する姿を公開した。

■福山が自身のグッズに身を包み、颯爽と会場入りを披露

【写真】フーディー＆ダウンジャケット姿で神戸の街に溶け込んでいる福山雅治

現在、福山はライブツアー『WE’RE BROS. TOUR 2026 龍、雷乃発声』の真っ最中。1月24日・25日の2日間は兵庫・GLION ARENA KOBEでライブを開催した。本投稿は、神戸で会場入りをする姿を捉えたもの。黒のライトウェイトジップアップフーディーにパンツ、そしてダウンジャケットをレイヤードし、キャップとメガネを合わせたスタイルだ。フーディのインナーに忍ばせた、ガラパゴスアシカがプリントされたTシャツや肩に掛けているオレンジのコーデュロイバッグも含め、身に着けているのは、自身の公式グッズだ。

神戸の海をバックに歩く姿は、まるで街を散策しているような様子を見せている。2枚目には、福山を正面から捉えている。柔らかな笑顔が印象的だ。

SNSには「神戸の街に溶け込んでます」「爽やかな笑顔にキュン」「ナチュラルましゃも素敵」「奇跡の50代」「何着てもかっこいい」と絶賛する声が殺到している。

■ステージショットも公開「5階も2階もサイドもアリーナも全部よく見えました」

また、別の投稿では「5階も2階もサイドもアリーナも全部よく見えました。二日間ありがとう。行ってきます！福」と綴り、ステージショットも披露した。