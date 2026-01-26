侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表し、新たに１０人が発表された。会見ではドジャース・大谷翔平投手（３１）の起用法について井端監督が言及した。指揮官は「全部そろってというところではないですけど、（打順は）上位しか頭にないですし、そこでやってもらいたい」と期待を込めた。

二刀流の大谷は今季から本格的に投手復帰をする見込みで、ＷＢＣでの登板にも注目が集まっていた。正式に出場が決まった際には、井端監督は「グラウンドで暴れてもらえば。周りにもいい影響しか与えないと思う。そこに期待したいと思う」と期待。前回のメンバー発表時には大谷を投手起用できるかは、米アリゾナ州グレンデールでのドジャースキャンプで調整してからの判断となる見込みで、「まだ投げていないと思うので、そこはキャンプに入ってからというところ」と説明していた。

この日は改めて投手起用について問われると、「昨年からその辺は変わってないです。スプリングトレーニング、キャンプをやっていないので、その辺で投げてからということだと思います」と慎重な姿勢を貫いた。