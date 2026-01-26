¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç3Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¡Äº£Ç¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï½Ð¾ì¤»¤º
¡¡1·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º»±²¼¤ÎG¥êー¥°¥Áー¥à¡Ê¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º¡Ë¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Ç¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ø½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡ØTeam VKTRY¡Ù¤ÎÆ°²èÆâ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¡£¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¤Ï³«ËëÁ°¤Ë¥Ö¥ë¥º¤È·ÀÌó¸å¤Ë¥¦¥§¥¤¥Ö¡ÊÊÝÍ¸¢Êü´þ¡Ë¡£ºòÇ¯10·î29Æü¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º¤È¥µ¥¤¥ó¤·¡¢3»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÊ¿¶Ñ11.3Ê¬6.3ÆÀÅÀ1.3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.7¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò»Ä¤¹¤â¡¢11·î8Æü¤Ë¥¦¥§¥¤¥Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º¤Ç¤Ï²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê¥Ö¥ë¥º¡¿2¥¦¥§¥¤·ÀÌó¡Ë¤È¤â¶¦±é¡£¤³¤³¤Þ¤Ç11»î¹ç¤Ø½Ð¾ì¤·¡¢Ê¿¶Ñ26.5ÆÀÅÀ2.4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É7.0¥¢¥·¥¹¥È1.4¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨51.5¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡188¥»¥ó¥Á83¥¥í¤Î¥¬ー¥É¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Î¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç2023Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î3Ï¢ÇÆÃæ¡£ÄÌ»»3ÅÙ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¤Ï¥Í¥¤¥È¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡Ê¸µ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Û¤«¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤¤Ç¡¢¤â¤·º£Ç¯¤â½Ð¾ì¤·¤ÆÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÄÌ»»Í¥¾¡²ó¿ô¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢2·î15Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Î¥Ûー¥à¡¢¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2026¡×¥µ¥¿¥Çー¥Ê¥¤¥È¤Î¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ø¡¢¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ø»²Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¤«¡£º£¸å¥êー¥°¤Þ¤¿¤ÏNBA¥¤¥ó¥µ¥¤¥Àー¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç3Ï¢ÇÆ¤·¤¿¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¡ª