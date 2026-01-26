佐久間大介にとっての“スペシャルな人”はSnow Man「Snow Manやメンバーを大事にできなかったら、自分も終わりだなって思える」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの佐久間大介が、2月2日に発売される『CHEER（チア） Vol.66』 の表紙と巻頭特集に登場する。

■眼鏡のつるをくわえたカットも掲載

3月6日に公開される映画『スペシャルズ』で、映画初単独主演を果たす佐久間。今回の撮影時の衣装は、胸元を開けたレオパード柄のシャツにニットカーディガン、レザーパンツを合わせた大人の色気を感じさせるコーディネート。佐久間は小道具として用意されたギターを手に取ると、激しく動きまわりながらも凜々しい顔や笑顔など、様々な表情を見せた。

その表現力は圧倒的で、現場はまるでコンサートのステージ。ライティングを変え、佐久間セレクトの眼鏡をかけて撮影し、眼鏡のつるをくわえたカットも掲載している。今回撮影を担当した写真家・荒木勇人氏との熱いセッション後、固い握手を交わすシーンもあった。

インタビューでは「自分にとっての“スペシャルな人”とは？」との問いに、「Snow Manです。いやー、当たり前の答えでつまらないかもしれないけど、これはSnow Manになっちゃいますね、さすがに（笑）。Snow Manやメンバーを大事にできなかったら、自分も終わりだなって思える。そんなスペシャルな存在です」とグループ愛に溢れる答えが返ってきた。

