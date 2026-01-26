ÂçÍ§²ÖÎø¡¡¡Ö¶µ¾ì¡×»£±ÆÃæ¤ËÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î°ì¸À¤Ç¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¡ÖÀ¸ÅÌÁ´°÷¿Ì¤¨¤Æ¡×¡Ö¶õµ¤¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÍ§²ÖÎø¡Ê26¡Ë¤¬26Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤Î±Ç²è»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Ï¸½ºß¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Reunion¡Ê¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ë¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤Ç¡¢2·î20Æü¤«¤é¤Ï¸åÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Requiem¡Ê¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡×¤¬·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢ÂçÍ§¤Ï¡Ö»ä¤âÂçÊÑ¤Ã¤Æ¤¤¤¦±½¤Ï¤«¤Í¤¬¤ÍÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê»£±Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉ÷´Ö¶µ´±¤Î¡È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¡©¡É¤Ë¿Ì¤¨¤¿¡×¤È¼ç¿Í¸ø¡¦É÷´Ö¸ø¿ÆÌò¤òÌ³¤á¤ëÌÚÂ¼¤Î°ì¸À¤Ë¿Ì¤¨¤¿¤È²óÅú¡£¡ÖºÇ½é¤ËÉ÷´Ö¤µ¤ó¤ÈÀ¸ÅÌ¤¬¸þ¤¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¡¢·ë¹½Ä¹¤á¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤òÊÌÆü¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÇÀè¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦Æü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ø¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Îé¤ò¤·¤ÆÃåÀÊ¤·¡¢ÌÚÂ¼¤¬¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¸ÅÌÌò¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î·ÉÎé¤¬Á´¤¯¤½¤í¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´Á³¥»¥ê¥Õ¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤òÄ¾¤½¤¦¤È¤«¤Ï¹Í¤¨¤º¡¢¿ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ²¿¤È¤«¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢É÷´Ö¤µ¤ó¤¬¡È¤³¤ì¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤ÈÂçÍ§¡£¡Ö¤â¤¦À¸ÅÌÁ´°÷¿Ì¤¨¤Æ¡£¥·¥ã¥¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤ª¤«¤²¤Ç3²ó¤°¤é¤¤¤Ç²¿¤È¤«¤½¤í¤Ã¤Æ¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¿Ê¤à¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¼Â±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Î¤µ¤¢¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¡©¡×¤ÈºÆ¸½¡£ÌÚÂ¼¤ÏÉ÷´Ö¶µ´±¤ÎÏÃ¤·Êý¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¶õµ¤¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤·¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÎé¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î±ÇÁü¤âÈäÏª¤µ¤ì¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¤³¤ì¤À¤±¤ò1»þ´Ö¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£