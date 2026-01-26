´°Á´°ÜÀÒ°Ü¹Ô¤Ç6ÈÖÇØÉé¤¦ËþÅÄÀ¿¡¢GÂçºåÉü³è¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤«¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤ÆACL¥¨¥ê¡¼¥È¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡Ä¹Ã«Àî·òÂÀ´ÆÆÄ»þÂå¤Î2015Ç¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤òºÇ¸å¤Ë¡¢Ì¾Ìç¡¦¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï10Ç¯´Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ì¥ô¥£¡¼¡¦¥¯¥ë¥Ô¡¢µÜËÜ¹±Ì÷¡¢ÊÒÌîºäÃÎ¹¨¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤¬ºÓÇÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄºÅÀ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÄäÂÚ´¶¤òÊ§¿¡¤¹¤Ù¤¯¡¢2026Ç¯¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥ô¥£¥Ã¥·¥ó¥°´ÆÆÄ¤ò¾·æÛ¡£12¡Á25Æü¤Î²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÏ¢Æü2ÉôÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ä¤ËÂ®¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎý½¬¤Ï2Ê¬¤È¤«2Ê¬È¾¤¯¤é¤¤¤Ç¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤âÁ´Éô¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¡£¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Á´ÂÎÎý½¬¸å¤Î¶Ú¥È¥ì¤ä¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ò´Þ¤á¤ÆÉé²Ù¤¬ÊªÀ¨¤¯¹â¤¤¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤âÂº·É¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¡£»Ø´ø´±¤ÈÆ±¤¸88Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÁÒÅÄ½©¤âÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤â¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¶õµ¤¤¬¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°¸þ¤¤ÊÍ×ÁÇ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤È¤Î45Ê¬¡ß3ËÜ¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò¾Ã²½¡£¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¡¢±§º´Èþµ®»Ë¡¢Åâ»³æÆ¼«¡¢áÄÌîÂÙÀ¸¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç4-1¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£1ËÜÌÜ¤Ç¥È¥Ã¥×²¼¤ËÆþ¤Ã¤¿ËþÅÄÀ¿¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê»ÑÀª¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤ÏÄË¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãå¼Â¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡Öº£µ¨¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁöÎÏ¸þ¾å¤ÎÎý½¬¤ä¶Ú¥È¥ì¤âÁý¤¨¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò´ðÈ×¤Ë¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¡Ê¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¡Ë¥¹¥¥Ã¥Ù¤µ¤ó¡Ê¸½¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í´ÆÆÄ¡Ë¤È»÷¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç°ã¤¦¤È¤³¤í¤âÂô»³¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¡¢¼«Ê¬¤ÏºòÇ¯¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ä¸¥¿ÈÀ¤ÎÉôÊ¬¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¡¦¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¿ô¤¬È¾Ê¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢5¥´¡¼¥ë¡¦5¥¢¥·¥¹¥È°Ê¾å¹Ô¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤À®ÀÓ¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¶·â¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤«¤é¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤«¤é¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ø°Ü¹Ô¡£ÇØÈÖ¹æ¤â51¤«¤é6¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤·¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡È¥¬¥ó¥Ð¤ÎÃË¡É¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤ÎÀï¤¤¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÈÖ¹æ¤Ï¼«Ê¬Åª¤Ë²¿¤«°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤«¤é´°Á´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¬¥ó¥Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯°Ê¾å¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÆÀÅÀÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤â°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤É¤ì¤À¤±¤¤¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎÀÑ¶ËÀ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁý¤ä¤»¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤ÈÆÀÅÀÎÏ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÅÄ¤Ï¥®¥é¥®¥é´¶¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¡¢ìÅÍß¤Ë·ë²Ì¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿2022Ç¯¤Ï9¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿ô»úÌÌ¤Ç²¼¹ßÀþ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤ËËÜ¿Í¤Ï·è¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹Åç»þÂå¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥µ¥¤¥É¤ä¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç»È¤ï¤ì¡¢¥¬¥ó¥Ð¤ËÉë¤¤¤Æ¤«¤é¤â¥Ü¥é¥ó¥Á¤ËÆþ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸½¾õ¤ò¾·¤¯Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¥ô¥£¥Ã¥·¥ó¥°´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¤Ï2ÎóÌÜ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¥È¥Ã¥×²¼¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ï±§º´Èþ¤ÈÁÒÅÄ¤â¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¶¥Áè¤Ï¸·¤·¤¤¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¡ÈÁöÎÏ¡É¤È¡ÈÉÝ¤µ¡É¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¡¢°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤¦°ì²ó½é¿´¤ËÊÖ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÝ¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Á°¤Ë½Ð¤ë²ó¿ô¡¢ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£Ç¯27ºÐ¤Ë¤Ê¤ëËþÅÄ¤Ï¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¥¬¥ó¥Ð¤ÏÌÜ²¼¡¢25¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¡¦AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¤Î¥°¥ë¡¼¥×F¤ÇÃÇ¥È¥Ä¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤Ç¤âÌö¿Ê¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥ÉÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤ÈÂÐÖµ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ÀÂç¤¤Ê¹ñºÝÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ËþÅÄ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤ÆACL¥¨¥ê¡¼¥È¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤·¡¢º£Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ëACL2¤Ç¤âÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤¦ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬Ì¾Ìç¥¬¥ó¥ÐÉü³è¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÍýÁÛÅª¡£ËþÅÄ¤¬¡È¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤é¤»¤ëÃË¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿·»Ø´ø´±¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£º£µ¨¤Ï¿·6ÈÖ¤ÎÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¸µÀî±Ù»Ò
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÄäÂÚ´¶¤òÊ§¿¡¤¹¤Ù¤¯¡¢2026Ç¯¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥ô¥£¥Ã¥·¥ó¥°´ÆÆÄ¤ò¾·æÛ¡£12¡Á25Æü¤Î²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÏ¢Æü2ÉôÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ä¤ËÂ®¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤È¤Î45Ê¬¡ß3ËÜ¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò¾Ã²½¡£¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¡¢±§º´Èþµ®»Ë¡¢Åâ»³æÆ¼«¡¢áÄÌîÂÙÀ¸¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç4-1¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£1ËÜÌÜ¤Ç¥È¥Ã¥×²¼¤ËÆþ¤Ã¤¿ËþÅÄÀ¿¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê»ÑÀª¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤ÏÄË¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãå¼Â¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡Öº£µ¨¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁöÎÏ¸þ¾å¤ÎÎý½¬¤ä¶Ú¥È¥ì¤âÁý¤¨¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò´ðÈ×¤Ë¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¡Ê¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¡Ë¥¹¥¥Ã¥Ù¤µ¤ó¡Ê¸½¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í´ÆÆÄ¡Ë¤È»÷¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç°ã¤¦¤È¤³¤í¤âÂô»³¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¡¢¼«Ê¬¤ÏºòÇ¯¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ä¸¥¿ÈÀ¤ÎÉôÊ¬¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¡¦¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¿ô¤¬È¾Ê¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢5¥´¡¼¥ë¡¦5¥¢¥·¥¹¥È°Ê¾å¹Ô¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤À®ÀÓ¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¶·â¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤«¤é¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤«¤é¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ø°Ü¹Ô¡£ÇØÈÖ¹æ¤â51¤«¤é6¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤·¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡È¥¬¥ó¥Ð¤ÎÃË¡É¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤ÎÀï¤¤¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÈÖ¹æ¤Ï¼«Ê¬Åª¤Ë²¿¤«°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤«¤é´°Á´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¬¥ó¥Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯°Ê¾å¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÆÀÅÀÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤â°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤É¤ì¤À¤±¤¤¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎÀÑ¶ËÀ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁý¤ä¤»¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤ÈÆÀÅÀÎÏ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÅÄ¤Ï¥®¥é¥®¥é´¶¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¡¢ìÅÍß¤Ë·ë²Ì¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿2022Ç¯¤Ï9¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿ô»úÌÌ¤Ç²¼¹ßÀþ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤ËËÜ¿Í¤Ï·è¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹Åç»þÂå¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥µ¥¤¥É¤ä¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç»È¤ï¤ì¡¢¥¬¥ó¥Ð¤ËÉë¤¤¤Æ¤«¤é¤â¥Ü¥é¥ó¥Á¤ËÆþ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸½¾õ¤ò¾·¤¯Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¥ô¥£¥Ã¥·¥ó¥°´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç¤Ï2ÎóÌÜ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¥È¥Ã¥×²¼¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ï±§º´Èþ¤ÈÁÒÅÄ¤â¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¶¥Áè¤Ï¸·¤·¤¤¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¡ÈÁöÎÏ¡É¤È¡ÈÉÝ¤µ¡É¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Æ¡¢°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤¦°ì²ó½é¿´¤ËÊÖ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÝ¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Á°¤Ë½Ð¤ë²ó¿ô¡¢ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£Ç¯27ºÐ¤Ë¤Ê¤ëËþÅÄ¤Ï¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¥¬¥ó¥Ð¤ÏÌÜ²¼¡¢25¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¡¦AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¤Î¥°¥ë¡¼¥×F¤ÇÃÇ¥È¥Ä¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤Ç¤âÌö¿Ê¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥ÉÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤ÈÂÐÖµ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ÀÂç¤¤Ê¹ñºÝÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ËþÅÄ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤ÆACL¥¨¥ê¡¼¥È¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤·¡¢º£Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ëACL2¤Ç¤âÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤¦ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬Ì¾Ìç¥¬¥ó¥ÐÉü³è¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÍýÁÛÅª¡£ËþÅÄ¤¬¡È¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤é¤»¤ëÃË¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿·»Ø´ø´±¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£º£µ¨¤Ï¿·6ÈÖ¤ÎÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¸µÀî±Ù»Ò