¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¡¡photo/Getty Images

¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÏºòÇ¯9·î¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤¬À¸¤ó¤ÀÌ¾¾­¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç»á¤ò¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤·¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¡£

¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÌµÇÔ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î°ú¤­Ê¬¤±¤¬Â¿¤¯¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥Ý¥ë¥È¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤Ë¼¡¤°3°Ì¡£¤µ¤é¤Ë¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤âÂè7Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç29°Ì¤È¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ·÷³°¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë»æ¡ØCorreio da Manha¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢200¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÎÎý½¬¾ìÉÕ¶á¤Ç¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¾åÁØÉô¡¢¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¡¢¼ç¾­¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥ª¥¿¥á¥ó¥Ç¥£¤È¤ÎÌÌÃÌ¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÏÂåÉ½¼Ô4¿Í¤À¤±¤ò»ÜÀßÆâ¤ËÆþ¤ì¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂåÉ½¼Ô4¿Í¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Á´°÷¤Î½ÐÀÊ¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤âÆ±»æ¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

´üÂÔÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢´û¤Ë¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤¬¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ë¥¤¡¦¥³¥¹¥¿²ñÄ¹¤Ï¡Ö²òÇ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´ÊÃ±¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë´ÆÆÄ¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤¹¤ë¡©¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÏÀ³°¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢»Ø´ø´±¤òÍÊ¸î¤¹¤ë»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤â¤Ã¤È¤â¡¢28Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCL¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ººÇ½ªÀá¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤ËÇÔ¤ì¤Æ¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬°ìÁØ¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤À¤í¤¦¡£