MC¤Ï´Ý»³Îé¡ª¤·¤Ê¤³¡¢¡ÖDREAM STAGE¡×È¯TORINNER¤é½Ð±é¼ÔÂè1ÃÆÈ¯É½¡ØTBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC¡Ù
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤ËTBSÀÖºäBLITZ¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦ÀÖºä¥µ¥«¥¹¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØTBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC¡Ù¤¬ÄÉ²Ã¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2Éô¹½À®¤Ç¼Â»Ü¡ªÂè1ÃÆ½Ð±é¼Ô¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×È¯É½
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï1Éô¡¦2Éô¤ÎÆóÉô¹½À®¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤ÎMC¤Ï´Ý»³Îé¤¬Ì³¤á¤ë¡£´Ý»³¤Ï2024Ç¯4·î¤è¤êTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
Âè1Éô¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¡È¥¥é¥¥é¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤µÁ´³«¤Î¥·¥ç¡¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¤·¤Ê¤³¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¾®Ãæ³ØÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤áZÀ¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤·¤Ê¤³¤¬¡¢¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡£
Âè2Éô¤Ç¤Ï¡¢¸½ºßTBS·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÖDREAM STAGE¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TORINNER¡Ê´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢HOJIN¡¢»Ö²ìÍû¶ê¡¢¾¾À¥ÂÀÆú¡¢ISAAC¡Ë¤¬ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ä¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÀÖºä¤òºÌ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ö²ìÍû¶ê¤¬½êÂ°¤¹¤ëICEx¡¢HOJIN¤ÈISAAC¤¬½êÂ°¤¹¤ëKAJA¡¢¾¾À¥ÂÀÆú¤¬½êÂ°¤¹¤ëThe Right Light¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
Â¿ºÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Â¿¿ôÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡ÖTBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC¡×¡£
º£¸å¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤â¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚTBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC ³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡üÆü»þ
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë
1Éô¡§¸á¸å1¡§00¡Á¸á¸å2¡§00
2Éô¡§¸á¸å4¡§00¡Á¸á¸å5¡§00
¡ü²ñ¾ì
TBSÀÖºäBLITZ¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦ÀÖºä¥µ¥«¥¹¹¾ì
¡üÆþ¾ì
ÌµÎÁ¡¡
¢¨³ÆÉô¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸´ÑÍ÷Êç½¸Í½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ïº£¸åÈ¯É½¡£
¡ü½Ð±é¼Ô
1Éô¡¡¤·¤Ê¤³¡¡Â¾
2Éô¡¡TORINNER¡¢ICEx¡¢KAJA¡¢The Right Light¡¡Â¾
¡üMC
´Ý»³Îé
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
