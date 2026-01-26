ÊØÍø¤À¤±¤ÉÍ×Ãí°Õ¡ª¼Ö¤Î¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥Àー¤¬¸¶°ø¤Ç¡È¼Ö¸¡NG¡É¡õ¡ÈÈ¿Â§¶â¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¤Ïº£¤äÉ¬¿Ü¤ÎÁõÈ÷¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤ò°Â°×¤Ë·è¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡Ö¸«¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ä¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ÎÃæ±û¤Ë¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥Àー¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤Ï¶Ë¤á¤Æ¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤¢¤ï¤ä¡È²Ð¤À¤ë¤Þ"¤Ë¡ª¼«Æ°¼Ö¤ÎµëÌýÃæ¤ËÆÍÇ¡¥¬¥½¥ê¥ó¤¬Ê®¼Í!?ÀäÂÐ¤Ë¼é¤ê¤¿¤¤¡ÈÅ´Â§¡É
»ë³¦¤ò¼×¤ë¾ì½ê¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤Ï¡¢Ã±¤Ë¼Ö¸¡¤ËÄÌ¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤êÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¡£¡Ö¤¿¤«¤¬¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥Àー¡×¤È´Å¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤ï¤Ì¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊË¡Åª¥ëー¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤³¤ÈË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎËÌÂ¼¿¿°ì¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ー¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ë¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥Àー¤òµÛÈ×¤Ê¤É¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«
¼Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¡ÊÁ°ÌÌ¥¬¥é¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡¤ÎÊÝ°Â´ð½àÂè29¾ò¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Å½¤êÉÕ¤±¤¿¤êÁõÃå¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬¸·³Ê¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¸¡¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê¸¡ººÉ¸¾Ï¡Ë¤äETC¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Ê¤É¡¢±¿Å¾»Ù±ç¤äË¡Åª¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤é¤â¡Ö¥¬¥é¥¹¾åÉô¤Î20¡ó°ÊÆâ¤ÎÈÏ°Ï¡×¤ä¡Ö¥ëー¥à¥ß¥éー¤ÎÎ¢Â¦¡×¤Ê¤É¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤¬ºÙ¤«¤¯»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥Àー¤Ï¤³¤ì¤é¡Ö»ØÄêÉôÉÊ¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µÛÈ×¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¹Ô°Ù¤ÏÊÝ°Â´ð½à°ãÈ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ー»ë³¦¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê´ð½à¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÊÝ°Â´ð½à¤Ë¤Ï¡ÖÁ°Êý»ë³¦´ð½à¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡Ö±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¸«¤Æ¡¢Á°Êý¤Ë¤¢¤ë¹â¤µ1¥áー¥È¥ë¤Î±ßÃì¡Ê6ºÐ»ùÁêÅö¤ÎÇØ¾æ¡Ë¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦Í×·ï¤Ç¤¹¡£
¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Î¾å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥Àー¤¬¤³¤Î»ë³¦¤ò¼×¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¿¿±ü¤ä¡¢¶ËÃ¼¤ËÃæ±û¤Ë´ó¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤Ï»ë³¦¤òË¸¤²¤ä¤¹¤¤¤¿¤áÉÔÅ¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½õ¼êÀÊÂ¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎºîÆ°¤òË¸¤²¤ë¾ì½ê¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤Ï´í¸±¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÂÁ´´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ー°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼Ö¸¡¤ËÄÌ¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡ÊÈ¿Â§¶â¡¢°ãÈ¿ÅÀ¿ô¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼Ö¸¡¤ËÄÌ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¡ÊÊÝ°Â´ð½àÉÔÅ¬¹ç¡Ë¤Ç¸øÆ»¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÀ°È÷ÉÔÎÉ¼ÖÎ¾±¿Å¾¡ÊÈøÅôÅù°Ê³°¤ÎÀ°È÷ÉÔÎÉ¡Ë¡×¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£·Ù»¡´±¤Ë¸½¾ì¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈ¿Â§¶â9000±ß¡¢°ãÈ¿ÅÀ¿ô1ÅÀ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ë³¦¤¬°¤¤¤¿¤á¤Ë°ÂÁ´³ÎÇ§¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾µÁÌ³°ãÈ¿¡ÊÈ¿Â§¶â9000±ß¡¢2ÅÀ¡Ë¡×¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ー°ÂÁ´¤«¤ÄË¡Åª¤ËÌäÂê¤Î¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤ä¥Û¥ë¥Àー¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡©
Ë¡Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤·¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÁ÷É÷¸ý¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤¬ÌµÆñ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤äÁ°Êý»ë³¦¤ò¼×¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢ÊÝ°Â´ð½à¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¢ー¥à¤¬Ä¹¤¯Äã¤¤°ÌÃÖ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ó¡¢±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¤Î»ë³¦¤òÀäÂÐ¤ËË¸¤²¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üËÌÂ¼¿¿°ì¡Ê¤¤¿¤à¤é¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¡ËÊÛ¸î»Î¡¡
ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô½Ð¿È¤Î¿Íµ¤¤æ¤ë¤Õ¤ïÊÛ¸î»Î¡£¡Ö¤¤¿¤Ù¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îø°¦ÌäÂê¤«¤éM&A¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÁêÃÌÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÆÃÌó¥é¥¤¥¿ー¡¦Ì´½ñË¼¡Ë