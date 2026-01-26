Íò£µÇ¯£³¥«·î¤Ö¤ê¿·¶Ê¡ÖFive¡×È¯É½¡¡Í½ª¥Ä¥¢¡¼¤Ø¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖÎÉ¤¤¶Ê¡ª¡×¡ÖÍò¤À¡ª¤Ã¤Æ´¶Æ°¡×
5·îËö¤Ç³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÍò¤¬25Æü¡¢Ìó5Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖFive¡×¤ò3·î4Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
3·î13Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¡ÖARASHI LIVE TOUR 2026¡¡¡ÖWe are ARASHI¡×¤Ë¸þ¤±¤¿³Ú¶Ê¡£¿·¶Ê¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢20Ç¯10·î30Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖParty Starters¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤·¤¿Æ°²è¤Ç¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤´¤È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾¾ËÜ½á¡Ê42¡Ë¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¡£ÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¡¢ÁêÍÕ²íµª¡Ê43¡Ë¤âÂ³¤±¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÎÉ¤¤¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£ÂçÌîÃÒ¡Ê45¡Ë¤ÏÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¼½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¾¾ËÜ¤«¤é¡Ö¶Á¤¤¤Æ¤¿¤è¡ª¡×¤È¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£Ý¯°ææÆ¡Ê44¡Ë¤Ï¡¢Æ°²è¼ýÏ¿¤ÎÁ°Æü¤Ë´°À®¤·¤¿¶Ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¤è¡ª¡¡¤Ê¤ó¤«¡Ø¤ï¤¡¡¢Íò¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÂçÌî¤â¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡ª¡×¡¢¾¾ËÜ¤â¡ÖÍò¤À¡ª¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤Í¡×¤È¸Æ±þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢5·î31Æü¤Ë¤Ï¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¡×¸ÂÄê¤Ç¡¢CD¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖFive¡×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¥á¥¤¥¥ó¥°¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿DVD¤Þ¤¿¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤¬ÉÕÂ°¤·1760±ß¡£¹ØÆþ¤Ë¤Ï1·î26ÆüÀµ¸á¡Á2·î23Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£Íò¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷°Ê³°¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë