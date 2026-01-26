¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û1956¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥³¡×
¡Ú¥¥ó¥°¥¹¥Í¡¼¥¯¡Û¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¡chita1956¡¡68ºÐ¡Ë
¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1931¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿chita1956¤Ç¤¹¡£
²áÆü¥Ý¥Á¥Ã¤¿¥®¥¿¡¼¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ó¥°¥¹¥Í¡¼¥¯¤Î¥Õ¥ë¥¢¥³¤Ç¤¹¡£youtube¤ÎÈæ³ÓÆ°²è¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ËÇö¥é¥Ã¥«¡¼¤¬ÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¹ç³Ê¡£¤µ¤Æ¡¢²»¤Ï¡Ä¡£
ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¡¢²æ¤¬²È¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Î¾®·¿¿¿¶õ´É¥¢¥ó¥×¤ÈVOX¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¥Ù¡¼¥¹¥¢¥ó¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥¢¥ó¥×¤«¤é¤â»×¤Ã¤¿²»¤¬½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£¹ØÆþ»þ¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥¦¥ó¥É¸¹¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¥ï¥¦¥ó¥É¸¹¤Ë¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¡Ä¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥ºÍÑ¥¢¥ó¥×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢youtube¾ðÊó¤«¤éDV¥Þ¡¼¥¯¤Î¥ê¥È¥ë¥¸¥ã¥º¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ç¿·ÉÊ¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±Íî»¥¡£ÆÏ¤¤¤¿¥¢¥ó¥×¤«¤é½Ð¤¿²»¤Ï¡Ä¡£
¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬´üÂÔ¤·¤¿²»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¸¥ã¥ºÍÑ¤Î¸¹¤Ë¸ò´¹¤·¥¸¥ã¥ºÍÑ¤Î¥¢¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¤â»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê²»¤¬½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íyoutube¤Ç¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¤Î°ã¤¤¤Ç²»¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÄêÈÖ¤Î¥»¥ë¥í¥¤¥É¥Ô¥Ã¥¯¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥¯¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë»×¤¤¤¬»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
100±ßÄøÅÙ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤Ç²»¤ÎÊÑ²½¤¬Ë¾¤á¤ë¤Î¤«È¾¿®È¾µ¿¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ê¥¤¥í¥óÀ½¤ä¤é¤½¤ÎÂ¾¤Îºà¼Á¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤ò¹ØÆþ¤·¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºà¼Á¤Ë¤è¤ê²»¤ÎÊÑ²½¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¤É¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¡¼¥Æ¥Ã¥¯¥¹À½¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤ÈÍýÁÛ¤Î²»¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥¦¥ó¥É¸¹¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¥ï¥¦¥ó¥É¸¹¤Ë¸ò´¹¤·¤¿»þ¤è¤ê¤âÊÑ²½¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤³¤Î¹½À®¤ÇÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£chita1956¤ÇyoutubeÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥Ô¥Ã¥¯¤Ç²»¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤¬¼«Ê¬¤¬Ãí»ë¡ÊÃíÄ°¡©¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤µ¤·¤¿¤ë°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¡£¤Þ¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í½Ð²»¤Î¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤â¸íº¹¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÊ¹¤¼ê¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤ÈùºÙ¤Ê¤â¤Î¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í¤¬¡Ö¤ª¡¢°ã¤¦¤¼¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬1ÈÖ¤Î¸úÇ½¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬Ê®½Ð¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¥×¥ì¥¤¤â²äÁ³ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£³Ú´ï¤È¤«²»³Ú¤¬ËâË¡¤Ê¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊBARKS ±¨´ÝÅ¯Ìé¡Ë
¡ú³§¤µ¤ó¤Î³Ú´ï¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤´¼«Ëý¤Î³Ú´ï¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BARKS³Ú´ï¿ÍÊÔ½¸Éô¤Þ¤Ç¥¬¥ó¥¬¥ó¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÔ½¸Éô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÅê¹Æ¥¿¥¤¥È¥ë
¡¡¡ÊÎã¡ËÉ¬»à¤Ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÇã¤Ã¤¿Æ´¤ì¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼
¡¡¡ÊÎã¡Ë³¨¤ò½ñ¤¤¤¿¤éÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ê¥ó¥Ð
¡Ê2¡Ë³Ú´ïÌ¾¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥â¥Ç¥ëÌ¾¡Ë
¡¡¡ÊÎã¡Ë¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ó¡¼¥ó¡¡TB-1000
¡¡¡ÊÎã¡Ë¼«ºî¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¡¡¼êºî¤ê3¹æ
¡Ê3¡Ë¤ªÌ¾Á°¡¡½êºß¡¡Ç¯Îð
¡¡¡ÊÎã¡ËÎý½¬·ù¤¤¤µ¤ó¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡21ºÐ
¡¡¡ÊÎã¡Ë»³ÅÄÂÀÏº¤µ¤ó¡¡ËÌ¶èÀÖ±©»Ô¡¡XºÐ
¡Ê4¡ËÀâÌÀ¡¦¼«Ëý¥È¡¼¥¯
¡¡¢¨Ê¸¾ÏÎÌÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¿¤³¤À¤ï¤ê¡¿¼«Ëý¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢²¿¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê5¡Ë¼Ì¿¿
¡¡¢¨ºÇÂç5Ëç¤Þ¤Ç
¡ü±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7
