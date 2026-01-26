今回は、妻が夫の不倫相手に挑発され、反撃したエピソードを紹介します。

「あんな素敵な人が旦那さんなんてうらやましい」と言われ…

「ある日、母に双子の子供たちを預け、街に夫のクリスマスプレゼントを買いに行ったんです。すると、夫が見知らぬ若い女性と仲良さげに歩いているところを見てしまいました。さらに2人がホテルに入っていくところも目撃してしまい……。

その後、夫の不倫相手とたまたま会う機会があったのですが、そこで不倫相手に『あんな素敵な人が旦那さんなんてうらやましい』と、私を挑発するようなことを言われ、かなりイラっとしました。

そこで私は、『うちの旦那には秘密があるんです』『夫婦の間だけの秘密なんで、誰にも言えないんですが』と言い返してやりました。ちなみに秘密とは、夫が多額の借金を抱えていることです」（体験者：30代女性・主婦／回答期間：2024年12月）

▽ ちなみにこの女性は夫と社内恋愛で結婚し、出産後に退職したそうです。そして元同僚とランチするときに、なぜかこの夫の不倫相手がついてきたのだそう……。

