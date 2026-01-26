２７日公示、２月８日投開票の衆院選は、選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられてから初めて受験シーズンに実施される国政選となる。

受験を間近に控えた１８〜１９歳も多く、１０歳代の投票率の動向が注目される。私立高校や中学校の入学試験が行われる時期でもあり、選挙運動が受験生に悪影響を及ぼさないよう求める動きも広がっている。

選挙権年齢が２０１６年に引き下げられて以降、茨城県内での国政選で１０歳代の投票率が最も高かったのは、同年７月の参院選の４４・７１％（抽出調査）だった。

１７〜２４年の計５回の衆・参院選では１０歳代の投票率は３０％台に落ち込んだが、昨年７月の参院選で４３・８８％に回復。県選挙管理委員会は「ＳＮＳによる情報発信が活発になり、若者に響いているのでは」と分析する。

県選管は昨年の参院選で、新たに茨城大（水戸市）で選挙の意義や期日前投票の案内を記したチラシを配布するなど、若年層の投票率向上に力を入れてきた。だが、今回の衆院選は解散から投開票までの期間が戦後最短となったため、選挙を無事に終えることを最優先する方針だ。担当者は「ＳＮＳなどを使って投票を呼びかけるが、参院選や知事選と比べ、できることは限られる」と話す。

２２日に県庁で行われた立候補予定者説明会では、各陣営に受験生への配慮を要請。県内の私立高校・中学校の入試日程を配布し、「受験生への特段のご配慮をお願いします」と求めた。

ある政党も各陣営に「特段の注意」をするよう通知しているという。この党の県連幹部は「学校によっては英語のリスニング試験を行っている可能性もある。可能な範囲で、学校の周囲では演説の音量を下げ、候補者名の連呼をしないようにしたい」としている。