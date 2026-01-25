¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥Èvs¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[1.25 ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè20Àá](¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)
¢¨24:45³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È]
ÀèÈ¯
GK 22 ¥Æ¥£¥â¥ó¡¦¥Ù¥ì¥ó¥í¥¤¥¿¡¼
DF 4 ÅÏÊÕ¹ä
DF 15 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ü¥¹
DF 20 M. Deijl
DF 21 ¥¢¥Í¥ë¡¦¥¢¥Õ¥á¥É¥¸¥Ã¥Á
MF 6 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à
MF 28 ¥¦¥µ¥Þ¡¦¥¿¥ë¥¬¥ê¥ó
MF 40 ¥ë¥·¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ
FW 9 ¾åÅÄåºÀ¤
FW 16 ¥ì¥ª¡¦¥¶¥¦¥¢¡¼
FW 23 ¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Ï¥¸¡¦¥à¡¼¥µ
¹µ¤¨
GK 37 M. Berger
GK 39 ¥ê¥¢¥à¡¦¥Ü¥·¥ó
DF 2 ¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ë¡¼¥¦¥³¡¼¥×
DF 30 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥í¥È¥ó¥Ð
DF 43 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥×¥é¥°
MF 14 ¥»¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó
MF 44 T. van den Elshout
MF 47 ¥¿¥¤¥¹¡¦¥¯¥é¡¼¥¤¥¨¥Ù¥ë¥È
FW 11 ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹
FW 17 ¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Æ¥ó¥°¥¹¥Æ¥Ã¥È
FW 32 ¥¢¥¤¥á¥ó¡¦¥¹¥ê¥Æ¥£
FW 49 ¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼
´ÆÆÄ
¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼
[¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹]
ÀèÈ¯
GK 16 T. Jansink
DF 2 M. Benita
DF 4 D. Mirani
DF 18 ¥¢¥ì¥Ã¥¯ ¥ô¥¡¥ó ¥Û¡¼¥ì¥ó¥Ù¡¼¥¯
DF 24 I. Mesík
MF 8 ¥Þ¥ê¥ª¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥¹
MF 10 T. Bruns
MF 13 ¥ä¥ó¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ö¡¼¥ì¥¯
MF 73 W. Ould-Chikh
FW 19 ¥ë¥«¡¦¥¯¥ì¥Î¥Ó¥Ã¥Á
FW 25 L. Zeefuik
¹µ¤¨
GK 30 R. Mantel
GK 33 L. Zeevalkink
DF 3 J. Wieckhoff
DF 5 D. van der Kust
DF 6 ¥µ¥Ð¡¦¥¢¥é¥ó¥²¥ë¡¦¥»¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á
DF 23 M. te Wierik
DF 27 J. Tijink
FW 7 ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó ¥ê¥ó¥Ü¥ó¥Ù
FW 17 T. van Gilst
FW 21 ¥¤¥Ð¥ó¥É¥í¡¦¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹
FW 39 S. Blokhuis
´ÆÆÄ
Ernest Faber
¢¨24:45³«»Ï
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
