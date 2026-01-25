[1.25 ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè20Àá](¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)

¢¨24:45³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È]

ÀèÈ¯

GK 22 ¥Æ¥£¥â¥ó¡¦¥Ù¥ì¥ó¥í¥¤¥¿¡¼

DF 4 ÅÏÊÕ¹ä

DF 15 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ü¥¹

DF 20 M. Deijl

DF 21 ¥¢¥Í¥ë¡¦¥¢¥Õ¥á¥É¥¸¥Ã¥Á

MF 6 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à

MF 28 ¥¦¥µ¥Þ¡¦¥¿¥ë¥¬¥ê¥ó

MF 40 ¥ë¥·¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ

FW 9 ¾åÅÄåºÀ¤

FW 16 ¥ì¥ª¡¦¥¶¥¦¥¢¡¼

FW 23 ¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Ï¥¸¡¦¥à¡¼¥µ

¹µ¤¨

GK 37 M. Berger

GK 39 ¥ê¥¢¥à¡¦¥Ü¥·¥ó

DF 2 ¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ë¡¼¥¦¥³¡¼¥×

DF 30 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥í¥È¥ó¥Ð

DF 43 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥×¥é¥°

MF 14 ¥»¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó

MF 44 T. van den Elshout

MF 47 ¥¿¥¤¥¹¡¦¥¯¥é¡¼¥¤¥¨¥Ù¥ë¥È

FW 11 ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹

FW 17 ¥­¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Æ¥ó¥°¥¹¥Æ¥Ã¥È

FW 32 ¥¢¥¤¥á¥ó¡¦¥¹¥ê¥Æ¥£

FW 49 ¥·¥ã¥­¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼

´ÆÆÄ

¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼

[¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹]

ÀèÈ¯

GK 16 T. Jansink

DF 2 M. Benita

DF 4 D. Mirani

DF 18 ¥¢¥ì¥Ã¥¯ ¥ô¥¡¥ó ¥Û¡¼¥ì¥ó¥Ù¡¼¥¯

DF 24 I. Mesík

MF 8 ¥Þ¥ê¥ª¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥¹

MF 10 T. Bruns

MF 13 ¥ä¥ó¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ö¡¼¥ì¥¯

MF 73 W. Ould-Chikh

FW 19 ¥ë¥«¡¦¥¯¥ì¥Î¥Ó¥Ã¥Á

FW 25 L. Zeefuik

¹µ¤¨

GK 30 R. Mantel

GK 33 L. Zeevalkink

DF 3 J. Wieckhoff

DF 5 D. van der Kust

DF 6 ¥µ¥Ð¡¦¥¢¥é¥ó¥²¥ë¡¦¥»¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á

DF 23 M. te Wierik

DF 27 J. Tijink

FW 7 ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó ¥ê¥ó¥Ü¥ó¥Ù

FW 17 T. van Gilst

FW 21 ¥¤¥Ð¥ó¥É¥í¡¦¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹

FW 39 S. Blokhuis

´ÆÆÄ

Ernest Faber

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹