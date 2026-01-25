

野沢雅子、山寺宏一

野沢雅子、山寺宏一が25日、「DRAGON BALL」40周年イヤーのクライマックスを飾るイベント『ドラゴンボール ゲンキダマツリ』（千葉市美浜区・幕張メッセ）内のステージ『新展開超発表！ゲンキダステージ Part2』に出演した。

このステージのなかで、「ドラゴンボール超 ビルス」が今秋にフジテレビ系で放送されることが発表された。

本作は、数年前から進めてきたプロジェクトで、アニメ『ドラゴンボール 超』のエンハンスド版。強化や向上などの意味を持つエンハンスドの名の通り、最新の映像表現によってバトルシーンをはじめとしたあらゆるシーンの迫⼒と臨場感を向上、⿃⼭氏の原案と世界観をより忠実且つ緻密に再現する。

ビルスの声を務めた山寺は「多面性を表現できればと思っていました。破壊の神であるので戦うと悟空をあっという間に倒してしまうような力をもっている。けれど憎めないところもある。まこさんと一緒に作品ができるのは嬉しかったので気合を入れてやったのを思い出します」と当時を回顧。

今回の発表に合わせてトレーラーとビジュアルも解禁された。野沢は「またにくたらしいのがでてきて。はたきたくなりますよ」と語って笑いを誘った。