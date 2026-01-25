¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¿·ºî¥¢¥Ë¥áÀ©ºî·èÄê¡¡ÌîÂô²í»Ò¤Ë¤â´°Á´¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈ¯É½¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶¡¡¶ä²Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤ÎÀ©ºî¤¬25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºîÉÊ40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Âç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡¡¥²¥ó¥¥À¥Þ¥Ä¥ê¡×¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÄ»»³ÌÀ¤µ¤ó¤Î¸¶²è¤òÊÂ¤Ù¤¿µÇ°±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¿·¾Ï»ÏÆ°¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¸ç¶õ¤È¥Ù¥¸¡¼¥¿¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤È¤È¤â¤Ë´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¸ç¶õ¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëÌîÂô²í»Ò¡Ê89¡Ë¤Ë¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö»ä¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î°ËÇ½¡Ê¤¤¤è¤¯¡Ë¾¼É×»á¤Ï¡ÖÌîÂô¤µ¤ó¤ò¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖºÇ¹â¤Î±ÇÁü¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¿·ºî¤Ï2018Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶¡×¤Î±§Ãè¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÊÔ¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¡¢¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤Ë¤Ï¡Ö¶ä²Ï¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¼ü¿ÍÊÔ¡×¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£