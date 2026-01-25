¿·Ç¯Ì¤¾¡ÍøÂ³¤¯¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢90+5Ê¬·àÅªÈïÃÆ¤ÇÇÔÀï¡Ä±óÆ£¹Ò¤ÏCB¶ÛµÞ½Ð¾ì¤Ç1¤«·îÈ¾¤Ö¤êÉüµ¢!!
[1.24 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá ¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹ 3-2 ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë]
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï24Æü¡¢Âè23Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢MF±óÆ£¹Ò½êÂ°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë2-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£±óÆ£¤Ï0-2¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾35Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢ºòÇ¯12·î6Æü°ÊÍè1¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ï°ì»þÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë·àÅªÈïÃÆ¡£¿·Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¤³¤ì¤Ç4Ê¬¤±1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾26Ê¬¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£¼«¿Ø¤Ç¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤òµ¯ÅÀ¤Ë°ìÅÙ±¦¥µ¥¤¥É¤ò¹¶¤á¾å¤¬¤ê¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ò¿¼¤¯²¡¤·¹þ¤à¤È¡¢º¸CB¤ÎDF¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥»¥Í¥·¤¬º¸Â¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤Ë¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤òÇÛµå¡£¤³¤ì¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿MF¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏFW¥¨¥Ð¥Ë¥¦¥½¥ó¤¬±¦Â¤ÇÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇDF¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹¤¬GK¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¤È¸òºø¡£¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì»þ10¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤òÁê¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤êÂ³¤±¤ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÏÁ°È¾33Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤â±¦¥µ¥¤¥É¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¹¶¤á¹þ¤ó¤À¸å¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤âÅ¨¿Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï±¦CB¤ÎDF¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥Ò¥ë¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÇÛµå¡£¤³¤ì¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿MF¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾35Ê¬¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏJ¡¦¥´¥á¥¹¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ±óÆ£¤ò±¦CB¤ÇÅêÆþ¡£°ì»þÉé½ýÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿±óÆ£¤Ï12·î6Æü¤Î¥ê¡¼¥ºÀï°ÊÍè¡¢Ìó1¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ì£Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¤ê¤È¡¢¤é¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾45Ê¬¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬AFCON(¥¢¥Õ¥ê¥«¥«¥Ã¥×¥ª¥Ö¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º)¸å½é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤Î±¦CK¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇÁê¼ê¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼¡¤Ïº¸CK¤òMF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÇÛµå¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿DF¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥É¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¹¶¤á¹þ¤ß¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤òÅ¨¿Ø¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÌÀ¤±¤ËÆþ¤Ã¤¿DF¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¡¢¸åÈ¾14Ê¬¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¤¿MF¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤äFW¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÓÃæ½Ð¾ìÁª¼ê¤âÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸åÈ¾35Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤â¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¤³¤¸³«¤±¤¿¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¥ê¥ª¡¦¥ó¥°¥â¥Ï¤¬±Ô¤¤¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤ÇA¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶¤¤¡¢¥´¡¼¥ëº¸¼Ð¤áÁ°¤ÇFK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥é¡¼¤È¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ò´º¹Ô¡£¥µ¥é¡¼¤¬ÂÎ¢¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÅ¾¤¬¤·¤ÆÊÉ¤Î¤¤¤ë¥³¡¼¥¹¤òÈò¤±¡¢¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÊÉ²£¤òÈ´¤±¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢2-2¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤½¤³¤«¤é¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤¬ºÆ¤ÓÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¹¶ËÉ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Èè¤ì¤Î¸«¤¨¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à5Ê¬¡£¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ï±¦¤«¤éJ¡¦¥Ò¥ë¤¬¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤òMF¥¢¥ß¥ó¡¦¥¢¥É¥ê¤¬Æ¬¤Ç¤½¤é¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº®Àï¤Ë¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±óÆ£¡¢MF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤¬¥¯¥ê¥¢¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¢¥É¥ê¤¬º¸Â¤ÇÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ4»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢·àÅª¤Ê¼ºÅÀ¤Ç¿·Ç¯½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
