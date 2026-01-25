timeleszの佐藤勝利がアニメーション映画初主演を務め、原菜乃華がヒロイン役で共演する『君と花火と約束と』が7月17日に公開されることが決定した。

本作は、真戸香の同名小説を原作に、日本三大花火大会のひとつである「長岡まつり大花火大会」を舞台とした儚くも切ないラブストーリー。原作者の真戸は「凡庸で目立たない15歳のひとりの少年がひた走った先で、過去と今だけでなく未来まで紡がれていくさまに、映画館で何かを感じてくださったらこれ以上の喜びはありません」と映画化へ期待を寄せた。

さらに、キャラクター原案を担当するあかもくは「キャラクター原案は映画・小説の両方に影響する重要な役割です。そのため、原作・脚本を何度も読み原作担当の真戸香さんの抱く各登場人物のイメージやパーソナリティ、そして長岡花火に対する解釈に向き合うことに一番時間をかけた覚えがあります」と制作についてを語り、企画プロデューサーの梅澤道彦は「昨年の 2025年は戦後80年の節目、忘れ去られつつある先の大戦を風化させない為に何か企画を考えようと思ったのは 2017年の事でした。偶然見に行った長岡の花火、その花火には空襲で多くの人達が亡くなり、焼け野原になった長岡の復興と亡くなった人たちへの慰霊の願いが込められていると知ったのはその時です。これを映画にしたいと思い、原作の真戸香さんに本を書いてみないかと相談したところ、快く引き受けていただきました」と本作への思いを明かした。

主人公・夏目誠を演じるのは、timeleszのメンバーで、本作がアニメーション映画初主演となる佐藤。人と関わるのが苦手で自信が持てない男子高校生の誠を繊細な声の演技で表現している。

また、主人公が恋をするヒロイン・葉山煌を演じるのは、新海誠監督作『すずめの戸締まり』でヒロインの岩戸鈴芽役を務めた原。煌は、才色兼備で学級委員長も務める人気者だが謎の絵をきっかけに運命に翻弄されていく。

高校入学直後のある日、初めて出会った同級生の煌に声をかけられた夏目誠（佐藤勝利）。煌（原菜乃華）は幼少の頃から曽祖母より、一枚の花火の絵と共に「いつか夏目誠と出会う」と聞かされていたという。誠には覚えのないその絵の秘密を探る誠と煌。そこにはかつて交わされた大切な”ある約束”が込められていたのだった。

佐藤は「僕はずっとアニメーションの仕事がしたいと願っていました。しばらく想い続けることとなりましたが、今回このようなお話をいただき、本当に嬉しかったです。また声優初挑戦の僕を温かく迎えてくださり、制作チームの皆様には感謝の気持ちで一杯です。その想いに応えられるように、素直に『まこつ』の声を吹き込められたらと思います。そして、いつか長岡花火を観に行きたいです。戦争は絶対に繰り返してはならないです。本当の平和が続くことを僕も心から願っています」と出演の喜びと本作への思いを語った。

一方の原は「脚本を読んで、長岡の花火に込められた祈りや、これまで背負ってきた人々の想いの深さを強く感じました。青春のきらめきや、運命的なふたりの出会いに胸が高鳴る物語であると同時に、『二度と戦争を繰り返さない』という先人たちの強い願いを、次の世代へと繋いでいく、橋渡しのような役割を担う作品だと思います。観てくださる皆様の心にその想いがまっすぐ届くよう、これからの収録に向けて、丁寧に、そして誠実に作品と向き合っていきます」と本作の魅力をアピールした。

公開された超ティザービジュアルには、花火を見上げ何かを訴えるように目一杯に手を伸ばす誠と、そんな誠に手を引かれながらも切ない表情を浮かべる煌の姿が夜空の美しい花火とともに描かれている。

あわせて、81年の時を超えて誠と煌を繋げる一枚の花火の絵や、2人の物語の始まりを予感させるシーンを捉えた超特報も公開された。

真戸香（原作）出版社も未定のまま書き始めた作品をアニメーション映画にしていただく日が来るなんて、感謝の想いでいっぱいです。長岡花火は特別な花火大会です。見ているとなぜか涙がこぼれてしまいます。祈りと願いがこめられた長岡花火について知るうちに、“今”を懸命に生きる 1人の少年と2人の少女の物語が浮かびました。少年少女が日々をひたむきに生きる中で魅せるきらめきは、花火のように美しくとても尊いものです。凡庸で目立たない 15 歳のひとりの少年がひた走った先で、過去と今だけでなく未来まで紡がれていくさまに、映画館で何かを感じてくださったらこれ以上の喜びはありません。執筆の途中、偶然目にしたTV番組に佐藤勝利さんが出演されていました。表情や仕草に一方的に「まこつ」と重なる部分を感じていたので、まさか演じてくださるなんて夢のようです。原菜乃華さんの声に「煌」を感じてしまうのも原作者の勝手な思い込みだけではないでしょう。鈴木監督を信じ、完成を心から楽しみにしております。

あかもく（キャラクター原案）キャラクター原案は映画・小説の両方に影響する重要な役割です。そのため、原作・脚本を何度も読み原作担当の真戸香さんの抱く各登場人物のイメージやパーソナリティ、そして長岡花火に対する解釈に向き合うことに一番時間をかけた覚えがあります。私の絵をどう活かせば真戸香さんの解釈を上手くビジュアル化できるかを主眼に置きつつ、アニメ映画前提の企画ということで動かしやすさと本当に必要な要素を突き詰め、表情・髪型・体型・衣服デザイン等トータルで見て各人物らしさを感じられる造形に仕上げています。映画は各スタジオの皆様を信じ完成を楽しみにしつつ、キャラ原案制作後にイラスト制作を行った小説版では映画とはまた異なる「まこつ」「煌」を感じる魅力的なシーンがあります。もし気が向いたらお手に取っていただけますと幸いです。

梅澤道彦（企画プロデュース）昨年の2025年は戦後80年の節目、忘れ去られつつある先の大戦を風化させない為に何か企画を考えようと思ったのは2017年の事でした。偶然見に行った長岡の花火、その花火には空襲で多くの人達が亡くなり、焼け野原になった長岡の復興と亡くなった人たちへの慰霊の願いが込められていると知ったのはその時です。これを映画にしたいと思い、原作の真戸香さんに本を書いてみないかと相談したところ、快く引き受けていただきました。それからコロナ禍を挟んで、長くの年月が掛かりましたが、こうして発表できる事になり、とても嬉しく感じております。主人公と同年代の方々に言いたい事も自由に言えない不自由な時代と現代の自由さを比べて頂き、誠と煌のように前向きに未来に向かって生きて行こうと考えていただけるキッカケになってもらえれば有難いです。最後に出演を快く引き受けてくださった、佐藤勝利さん、原菜乃華さん、監督、スタッフ、企画に賛同して頂いた全ての人達に感謝いたします。（文＝リアルサウンド編集部）