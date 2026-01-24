渡辺美奈代、長男のための愛情たっぷり豪華弁当に称賛の嵐
歌手でタレントの渡辺美奈代が23日までにオフィシャルブログを更新。長男でタレントの矢島愛弥のために用意した手作り弁当の数々を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
21日、「お弁当作り」と題してブログを更新すると「今朝のお弁当作り」とつづり、長ネギや舞茸、ししとうをフライパンで焼いている様子を披露。続く投稿では「すき焼き弁当」と題し「今日の愛弥のお弁当は、すき焼き弁当でした！」と報告。味がしみ込んだ焼き豆腐や白滝、お肉、長ネギがぎっしりと詰められ、その上に丁寧に飾り切りされたにんじんやミニトマト、ゆで卵を添えた彩りもよく、見た目にも美しい豪華なお弁当の写真を公開。
翌22日も「お弁当作りスタート」とつづり、豆ごはんを用意したことを明かした。さらに「お弁当」と題したブログでは「愛弥のお弁当」とつづり、 曲げわっぱの弁当箱に詰められたチキンソテー ネギ塩タレ、金平ごぼう、紫キャベツのナムル、沢庵、生姜昆布と栄養バランスと彩りを意識したおかずのメニューを詳しく紹介。
これらの投稿にファンから「彩り豊かな美味そうなお弁当」「愛弥くんが羨ましい」「とっても…綺麗で、とっても…美味しそう」「すごい」「超美味しそう」「見ため良し 味良し」「愛弥くん幸せですね」「五穀豊穣」「直火の豆ごはん！素敵です」「羨ましいの極み・・・・」「美味しい・・・旬菜、宝物・・・お弁当が、宝箱」 「絶対に 美味しい」「彩りも綺麗」などの声が多く寄せられている。
