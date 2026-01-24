落ち葉を踏んだおじいちゃん犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で147万7000回再生を突破し、「単３何本ですか？」「ゼンマイ式ですか？」「愛おしくて涙が出そう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：17歳のおじいちゃん犬→お散歩をしたら、ゆっくりと落ち葉を踏んで…とんでもなく尊い『歩き方』】

落ち葉を踏んだおじいちゃん犬

TikTokアカウント「pochan0710」の投稿主さんは、チワワのぽっちゃんの日常を紹介しています。ぽっちゃんは、なんと17歳のハイシニア犬！！子犬みたいに小さくて可愛い風貌ですが、人生経験豊富なおじいちゃんです。

ぽっちゃんの散歩は、とってもマイペース。まるで電池やゼンマイで動いているかのように、小さく速く足を動かすといいます。まるでおもちゃみたいな歩き方に、思わずホッコリ…♡

一生懸命歩くぽっちゃんですが、急な障害物は避けられないことも。この日は、落ち葉を避けられずに踏んでしまったといいます。パリッと音を立てて落ち葉を踏んだぽっちゃんは、あまりに気にすることもなく前進したそうです。

散歩はゆっくりと確実に歩む

その後も、時折ブルルッと体を振ったり、排水溝の蓋を避けたりして歩いていたといいます。ペースは若いころより落ちてしまったけれど、やる気は満々。自分のペースで確実に歩く姿が微笑ましく、愛おしさがこみあげます…♡

ちなみに、ぽっちゃんの散歩は、1日10分程度でおさめているよう。ものすごく寒い日は、たくさん着込んで5分程度歩くといいます。健気に歩き続けるぽっちゃんに、思わずエールを送りたくなりますね。

この投稿には「進めーって応援したくなります」「爪のチャチャチャって音さえも可愛い」「愛情たっぷり受けて長生きするんだよ」などの温かなコメントが寄せられています。

あみあみとの長い戦い

別の日、ぽっちゃんは、排水溝のあみあみの前で立ち止まったそうです。キリリと鋭い目を向け、作戦を練っている様子のぽっちゃん。意を決して、あみあみのギリギリ外側を歩いていたといいます。

しかし、ぽっちゃんは納得できなかった模様。あみあみの前に戻り、もう一度やり直し。今度はあみあみの上を落ちずに歩き、やっと前に進めたといいます。どんなに歳を取っても挑戦は諦めない、頼もしいぽっちゃんなのでした。

ぽっちゃんの平和な日常はTikTokアカウント「pochan0710」の他の投稿からチェックすることができます！ハイシニア犬の暮らしを覗いてみたい方は、ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「pochan0710」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。