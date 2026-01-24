「大相撲初場所・１４日目」（２４日、両国国技館）

峰崎親方（元幕内三杉磯）が館内でトークショーを行った。十枚目呼出しの弘行とともに現役時代、親方時代のエピソードを披露した。

今年５月１１日、夏場所中に７０歳の誕生日を迎え、参与としても定年を迎える親方。現役時代は花籠部屋で横綱輪島の付け人を務めた。「面白い人です。普通のことが通じないから、横綱になったと思います。ただ、相撲は私が経験した中で一番強かった。クネクネしてないんですよ。ガチッとしてもう鉄骨に当たってるような感じなんです。特に左を差したら、下手投げも来るしね」と振り返った。

輪島は日大から入門。親方は「強かったので途中まではあまり稽古をしなかった。前頭の上の方に行ってからは人並み以上にしていましたね」と語り、陸橋の階段をウサギ跳びして下半身を鍛えていたという。

関取としては１９７９年秋場所で北の湖、三重ノ海を連破して２日連続の金星を獲得した。

「特に三重ノ海さんとやった時は、心に余裕があったんです。今でも覚えてますよ。私が二本刺した時に腕を極めにきたんですよ。それで怒りが爆発して、思いっきり投げました。押し倒しみたいな感じです。極められていなかったら、負けたかもしれないです」

当時稽古していた輪島とは体の幅が違う北の湖に対しては「感覚が分からなかったですね。どう攻めていいか」と述懐。北の湖には攻めきった感じはなかったというが、三重ノ海戦に関しては「撃破ですね。腕を極められて、この野郎、と思いましたね」と続けた。

引退後は峰崎部屋を営んだ。２２年５月から野見宿禰神社（東京・墨田区）の管理を任された。伊勢神宮に出向くなど神社を見違えるほど整備したが、定年後の後継者が協会に不在のままだという。「退職はいいんだけど、宿禰さんはなんとかしてほしい。本当に切実な思いです」と呼びかけていた。