U23アジアカップ決勝の審判団決定!! 主審は昨年“多摩川クラシコ”などJ1リーグ3試合担当
アジアサッカー連盟(AFC)は公式サイトを通じ、日本と中国が対戦するAFC U23アジアカップ決勝の審判団を発表した。主審は昨年9月に審判交流プログラムで来日したファイサル・スライマン・A・アルバラウィ氏(サウジアラビア)が担当する。
37歳のアルバラウィ主審は昨季のJ1で多摩川クラシコと称される川崎フロンターレ対FC東京のほか、鹿島アントラーズ対セレッソ大阪とヴィッセル神戸対清水エスパルスで笛を吹いた。アルバラウィ主審は昨年のU-17ワールドカップでラウンド16のオーストリア対イングランドなど4試合も担当。今大会は中東勢同士の対戦となったグループリーグ2試合をさばいた。
副審はアルバラウィ主審とともに来日していたファイサル・ナセル・R・アルカフタニ氏(サウジアラビア)とイブラヒム・アブドゥラ・M・アルダヒル氏(サウジアラビア)。VARもサウジアラビアのアブドゥラ・ダファー・A・アルシェフリ氏が割り当てられた。第4審判員とリザーブ副審はオマーンのコンビで、アシスタントVARにはシンガポールのムハンマド・タキ氏が入る。
キックオフは日本時間24日24時となっている。
