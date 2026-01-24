夫と不倫して家庭を壊したと名指しされた韓国美女、ついにお見合い番組から消される…反論も具体性無し

“不倫女”と名指しされた人物がお見合い番組から完全に排除された。

1月22日夜に韓国で放送された『子供放生プロジェクト 合宿お見合い』では、親たちが席を外した間、子どもたち同士の自由デート時間が与えられた。

【画像】お見合い番組に出演していた“不倫女”とその母親！

しかし、これまでムン・セフンとキム・ヒョンジュンの間で揺れ動く姿を見せていた女性キム・テインの姿は、この日の放送ではほとんど確認できなかった。

制作陣は今回の騒動の深刻さを十分に認識しているかのように、キム・テインの顔を正面から映すカットを極力避けた。複数人で食事をするシーンも最小限に抑えられ、キム・テインは横顔が一瞬、引きのフルショットで映る程度にとどまった。多くの放送時間は、ほかの参加者のデートシーンに割かれていた。

番組後半では、男性出演者が女性を選ぶ場面が流れた。キム・テインも選ばれたのだが、通常であれば選ばれた女性の表情をアップで映し、インタビューも公開されるはずのところ、制作陣はそれらをすべて省略し、すぐに次の出演者の選択シーンへと移った。

なおキム・テインは1月20日、JTBCの報道番組『事件班長』で不倫をして、ある家庭を崩壊させた疑惑に包まれた。情報提供者は、キム・テインが自身の夫と不倫関係にあり、家庭を崩壊させたと主張。その後、2022年の訴訟で敗訴し、慰謝料の支払い命令を受けたにもかかわらず、それを履行していないとも訴えた。

キム・テインも黙っていなかった。22日にはSNSで「歪曲され、誇張された内容が報じられた」と無念さを訴え、法的対応を予告したが、具体的な反論や説明は示していない。

（写真＝インスタグラム）キム・テイン

『合宿お見合い』制作陣は「出演前のインタビューや誓約書を通じて、不倫などの欠格事由はないことを繰り返し確認していたが、出演者がこれを隠していた」と困惑を隠さなかった。視聴者感情を考慮し、残りの放送回ではキム・テインの分量を全面的に削除する方針を決めており、この日の放送はその決定を実行した形となった。