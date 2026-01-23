日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は1月21日、公式Instagramを更新。女子プロゴルファーの柏原明日架（29）が登場した。投稿は「PLAYBACK 2025」として、2025シーズンのInstagramバズ投稿TOP10を振り返る内容で、柏原は第6位にランクイン。アワードの舞台で披露したドレススタイルが、大きな注目を集めている。

【画像】「急激に大人っぽく…」美人レーサー、20歳の艶やか着物姿に衝撃 サーキットとのギャップにネット絶賛

柏原は2025年シーズン、約6年ぶりとなるツアー優勝を果たし、晴れの舞台に登場。投稿では、ここだけの未公開カットとして、落ち着いた表情を見せる姿が公開された。写真では室内を背景に、十字架をあしらった黒のドレスに身を包んだ柏原が、やわらかな笑みを浮かべて立つ姿が収められている。シンプルながら存在感のある装いと、引き締まった腕や立ち姿が印象的だ。競技中とは異なる、洗練された大人の雰囲気が漂う一枚となっている。

【画像】アワードでドレス姿を披露した柏原（画像はJLPGA公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「大人の女性ですね 素敵です」「やばァァァ妖艶美魔女降臨」「明日架プロ スイングから何もかもが最高です」「柏原さんの美しさと、鍛えられた身体が感じられる貴重なショットですね」といった称賛の声が寄せられている。