この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

FPが解説「年金だけもらう人はむしろ損」178万円の壁の裏に隠された税金の仕組みとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」が、「【緊急解説】178万円の壁で年金受給者はどうなる？生活がラクになる人・ならない人の違い」と題した動画を公開。元教員でFPの秋山ひろ氏が、話題の「178万円の壁」が年金受給者に与える影響を解説した。秋山氏は結論として「年金だけもらっている人は良い影響どころか少し損する可能性」があると警鐘を鳴らす。



そもそも「178万円の壁」とは、2026年から変更される税金の控除額（税金を割り引くクーポン）に関するものだ。具体的には、給与所得控除が現行の65万円から最低でも74万円に、基礎控除が現状の48万円から104万円へと大幅に引き上げられる。この二つを合わせると178万円になることから、こう呼ばれている。



秋山氏はこの変更について、年金をもらいながら働く人にとっては減税となり「良い影響がある可能性」が高いと分析する。一方で、年金だけで生活する人にとっては、恩恵は限定的だという。年金生活者が受けられる恩恵は基礎控除の増額分のみであり、所得税率5%の人であれば、年間でわずか4,500円程度の減税にしかならない可能性があると指摘した。



さらに、この変更には注意すべき点がある。今回の改正は所得税に関するもので、住民税の控除額は変わらない。また、秋山氏は「知らないところで税金が増やされている」として、復興税の問題にも言及した。所得税に2%上乗せされていた復興税は1%に減るものの、代わりに防衛目的の税金が1%加わるため、実質的な負担は変わらない。それどころか、2037年で終了予定だったものが10年以上延長される可能性があり、長期的に見れば増税になるとの見解を示した。



今回の税制改正は、一見すると減税のように見えるが、その恩恵は働き方によって大きく異なる。秋山氏は、国の政策が「少しでも長く働く方がお得」という流れになっていると述べ、年金だけに頼る生活のリスクを浮き彫りにした。