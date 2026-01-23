【NBA試合速報】2026年1月23日（金） ロサンゼルス・クリッパーズ vs ロサンゼルス・レイカーズ
日付：2026年1月23日（金）
開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）
最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 112 - 104 ロサンゼルス・レイカーズ
NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対ロサンゼルス・レイカーズがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・クリッパーズがリードし36-29で終了する。
第2クォーターはロサンゼルス・クリッパーズが試合を有利に運び64-47で終了する。
第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び86-72で終了する。
第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び112-104で終了する。
試合はロサンゼルス・クリッパーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は28:23出場、12得点、2アシスト、3リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-23 14:55:08 更新