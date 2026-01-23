ABEMAで生中継のWRC開幕戦、ゲストにチョコプラ長田出演
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年シーズンの世界公道最速を決める最高峰のラリー競技『FIA世界ラリー選手権（以下、WRC）』の全14戦を無料生中継することを決定。このたび開幕戦『ラリー・モンテカルロ』の放送を彩るスタジオゲストとしてチョコレートプラネット・長田庄平、タレントの沢口愛華の出演が決定した。また、現地の熱量を届ける現地リポーターとして「ABEMAモータースポーツアンバサダー」のマギーが出演する。
『WRC』はFIA（国際自動車連盟）が管轄する自動車競技の世界選手権の一つで、1973年に創設され50年以上の歴史を誇るスプリントラリーの世界最高峰の大会。2025年シーズンも世界各国で熱戦が繰り広げられ、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamは安定した強さを発揮し、マニュファクチャラーズタイトルを５連覇。世界中のファンから大きな注目と話題を集めた。
2026年シーズンの開幕戦となるWRC最長の歴史を誇る伝統の一戦『ラリー・モンテカルロ』をABEMAでは１月25日（日）午前１時45分〜、１月25日（日）午後20時30分〜より無料生中継。スタジオには昨年「ABEMAラリージャパン応援隊長」を務め、プライベートでも複数台の車を所有する車好きとして知られる長田庄平が登場し、開幕戦から大会を盛り上げる。また、昨シーズンに引き続き「ABEMAモータースポーツアンバサダー」に就任したマギーは、国内Aライセンスを所持する自身の知識と情熱を活かし、現地モンテカルロからリポート。なお、実況は布施宏倖（テレビ朝日）、解説はピエール北川。
今回の『ラリー・モンテカルロ』はモナコ公国とフランスを舞台に開催され、日本が誇るTOYOTA GAZOO Racingのさらなる飛躍や日本人唯一のドライバー・勝田貴元選手の活躍に期待が寄せられている。番組内では、TOYOTA GAZOO Racingのドライバーや監督への現地取材によるABEMAオリジナルインタビューを実施。さらに、マギーが歴史的名車に乗ってモンテカルロの街並みを試走する特別企画など車ファン必見のコンテンツを多数お届けする予定。
